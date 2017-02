Solsona repararà les fugues d'aigua de la piscina municipal abans de l'estiu

L'Ajuntament de Solsona es proposa treballar abans del 30 de juny en la reparació de les filtracions d'aigua que van detectar-se a la piscina de mida olímpica de les instal·lacions municipals l'estiu passat. Ho explica Ramon Xandri, regidor d'Esports i segon tinent d'alcalde de la ciutat, que diu que l'equipament ja havia tingut pèrdues en temporades anteriors, però que la quantitat d'aigua que en sortia va augmentar el juliol i l'agost del 2016 fins a resultar visible per a les persones que s'ocupaven del seu manteniment.

«No hi ha exactament una estimació de quants litres d'aigua van perdre's, però s'havia de reomplir sovint», assegura Xandri. «Al cap de dos dies de tenir-la plena, veies que perdia moltíssim, quedava més buida del normal i és una problemàtica que volem afrontar abans del moment de l'obertura d'enguany», afegeix. «La intervenció ha de suposar un estalvi d'aigua important i aconseguir més eficiència en el consum d'aigua», subratlla el regidor. Amb el propòsit de trobar la font de les constants filtracions d'aigua de la piscina gran de l'equipament municipal, els operaris treballaran per garantir que les pèrdues no provinguin de les canonades o la bomba que fa cicular l'aigua, tot plegat a través d'un estudi acurat. Els banyistes de les piscines municipals estrenaran també, els propers mesos d'estiu, la remodelació dels vestidors, segons la previsió del regidor d'Esports de Solsona, que comenta que hi volen fer reformes perquè es tracta d'instal·lacions amb molts anys de vida.

Reduir la fondària

Una altra de les iniciatives que Xandri compta poder desenvolupar aquest mandat és la reducció del vas de la piscina gran. Comenta a Regió7 que a les instal·lacions hi ha una piscina petita per a canalla i gent gran, i una piscina de mida olímpica que «en el punt de més fondària fa gairebé 4 metres i mig». La intenció és «que la fondària com a màxim sigui de dos metres o dos metres i mig, ja que si no les bombes d'aigua pateixen molt i estem fent un ús excessiu de l'aigua», reflexiona.

Per resoldre-ho, la intenció és desenvolupar un projecte pel qual caldrà assegurar subvencions públiques i obrir un concurs per estudiar diferents pressupostos, ja que es calcula que tingui «més de 130.000 euros de cost», diu Xandri. El procés s'obriria el mes de setembre, perquè la reducció pugui dur-se a terme els mesos següents. «No es reduirà de llarg i ample,tot i que fa uns 50x25 metres, sinó de fondària», reitera Ramon Xandri.