El Zoo del Pirineu centrarà el seu quart any a donar a conèixer més la falconeria

«Hi ha un gran desconeixement de la fauna autòctona del país. És important que la gent conegui el que tenim, ja que així prendrà consciència de com n'és d'important protegir tot allò que ens envolta». Amb aquesta idea, Stania Kuspertova engegava el projecte del Zoo del Pirineu, ubicat al municipi d'Odèn, al peu de la serra del Port del Comte. Amb un total de 150 animals de 50 espècies diferents d'animals autòctons que es troben al Pirineu català, entre les quals predominen les aus rapinyaires com àligues, falcons i mussols, o mamífers com guineus, cérvols i cabirols, el mes de desembre passat el Zoo del Pirineu deixava enrere la seva tercera temporada amb ni més ni menys que 9.500 visitants.

Una experiència única centrada en activitats on els visitants, sobretot els més petits, han tingut l'oportunitat d'interactuar amb els animals donant-los menjar o bé acariciant el plomatge d'un falcó o d'un mussol.

Stania Kuspertova, però, explica que el zoo també es desplaça als centres escolars: «en gran part, nosaltres fem una tasca educativa. Aquesta última temporada hem tingut un total de 700 alumnes de diverses escoles. Organitzem activitats de rastreig al bosc, on els ensenyem a interpretar el pas de la fauna per la natura com si fos un conte, i també fem jocs on aprenen a comparar els seus sentits amb els dels animals».

En aquests moments, el parc s'està preparant per tornar a obrir les seves portes el dia 1 de març, després d'una època de l'any freda durant la qual la fauna ha pogut descansar, alimentar-se en abundància i així poder agafar forces mentre els treballadors organitzen el que serà la quarta temporada. Kuspertova explica que es mantindran les activitats de l'any passat atès el gran interès que desperten en el públic, i s'hi incorporaran animals en algunes ocasions, com és el cas de l'àliga durant el «Toca, toca», on es podrà descobrir i tocar el seu plomatge.

En aquesta nova edició, el zoo se centrarà encara més en la falconeria a partir de petits entrenaments i activitats més dirigides al públic adult, ja que en els darrers mesos s'ha detectat un increment de l'interès per aquest tema.



Plantes que atreuen papallones

El 21 de juny, coincidint amb el quart aniversari, tindrà lloc la inauguració d'un parc botànic amb plantes que atreuen papallones. Un projecte que fa anys que Kuspertova té al cap i que ara podrà fer realitat, tenint en compte que al parc hi ha 44 espècies de papallones salvatges. Així doncs, el Zoo del Pirineu i els seus 150 animals protagonistes ja ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida a una quarta temporada que té tots els números d'igualar i superar l'anterior, on «gran part de la gent que ve sempre torna, a vegades fins i tot organitza autocars i porta tot el seu poble a descobrir aquesta experiència». Stania Kuspertova, però, ja està pensant en nous projectes de cara als propers anys, «tinc moltes idees i somnis, però necessito tocar de peus a ter-ra. Tot i així, de cara al futur m'agradaria poder tenir un espai gran on acollir cadells de guineu que no poden tornar a viure a la natura».