Els infants de Solsona es fan els amos del Carnaval

Els nens i nenes de Solsona han rebut aquest dilluns al migdia les claus de la ciutat i, per un dia, s'han apoderat del Carnaval. El rei Carnestoltes ha arribat a Solsona a les onze del matí acompanyat per la Miss Forastera de Fora, un noi disfressat de dona que representa els forasters que visiten la ciutat durant el Carnaval. Centenars de persones han rebut les carrosses a l'avinguda del Pont i després han continuat el seu recorregut fins a la Plaça Major, on han tingut lloc el sermó i els tradicionals balls. Tot i que ja es van presentar oficialment diumenge, la plaça ha acollit l'estrena dels Nans Xics, que s'han pogut construir gracies a una campanya de mecenatge. Durant el regnat del Rei Carnestoltes, també s'ha fet la tradicional penjada del ruc a la Torre de les Hores.

Els més petits han llegit el sermó davant dels assistents, que no ha estat mancat de crítica i sàtira. Com cada any, el text ha comptat amb la col·laboració d'alumnes de totes les escoles de la comarca. El sermó ha fet referència a polèmiques locals com l'endarreriment en les obres de l'escola El Vinyet; la dimissió forçada del president d'Aigües del Solsonès, Joan Solà; o la compra del Camp del Serra per part de l'Ajuntament solsoní per convertir-lo en un parc urbà. Els infants, però, també s'han mostrat crítics amb les polítiques de Donald Trump i les seves aliances amb Putin.

El punt àlgid, però, ha arribat amb la tradicional penjada del ruc a la Torre de les Hores. Igual com passa amb la festa per adults, l'acte ha reunit centenars de solsonins que s'han aplegat a la plaça del Ruc per entonar la cançó 'A Solsona, bona gent' mentre pujava l'animal de cartró-pedra penjat del coll. La tradició prové d'una llegenda que diu que a Solsona van enviar un ruc a menjar-se les herbes que creixien al campanar però com que l'entrada era molt estreta, els encarregats van decidir pujar l'animal penjat del coll.

Estrena dels Nans Xics

L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona va engegar una campanya de mecenatge per fer possible la construcció de les figures dels nans xics pel Carnaval Infantil. Anteriorment ja s'havia fet amb les figures dels quatre Gegantons Bojos, el Xut Petit, el Tòfol-Nano Petit i la Draca Xica. Tot i que la presentació oficial de les figures va ser diumenge, els Nans Xics s'han estrenat per primer cop al Carnaval Infantil aquest dilluns davant els forts aplaudiments dels infants congregats a la plaça Major.