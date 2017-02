Els veïns veuen amb bons ulls la nova pilona al nucli antic

Els veïns del nucli antic de Solsona veuen amb bons ulls la propera instal·lació d'una pilona automàtica al portal del Pont de la ciutat, un dels principals punts d'entrada al barri per al trànsit rodat. Segons explica Jordi Monta-nyà, president de l'associació de veïns, «el més important és que s'instal·li». També apunta que cal que passin uns mesos des de la seva posada en funcionament per fer una valoració i «parlar-ne», però en tot cas té clar que aquesta pilona «marcarà un abans i un després» perquè s'instal·larà en una de les entrades amb més trànsit.

La del portal del Pont serà la tercera pilona retràctil d'aquest tipus que s'instal·larà a Solsona i està previst que entri en funcionament els propers dies. Ara farà tres anys, el març del 2014, es va posar la primera al portal del Castell i l'abril del 2015 es va instal·lar la segona a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre. Un dels canvis que s'introdueixen ara en aquest sistema d'accés al nucli antic és que les targetes per als veïns i comerciants es podran utilitzar a totes les pilones automàtiques i no exclusivament en un punt d'entrada i sortida com passava fins ara. Aquest canvi es deu al suggeriment fet per l'associació de veïns i que l'Ajuntament ha vist amb bons ulls. «Era una de les coses que reclamàvem. El nucli antic de Solsona no és tan gran i així es permet que qualsevol hi pugui accedir des de qualsevol punt», assegura el president de l'associació veïnal.

En principi, aquest model de control remot no funcionarà en horari comercial, tot i que dependrà del balanç que se'n faci.