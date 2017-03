Odèn vol reactivar la construcció d'un pont per creuar la riera de Canalda

L'Ajuntament d'Odèn ha obert de nou el concurs per a la construcció del pont de Junyent, que travessa la riera de Canalda, ja que es vol redimensionar l'obra per poder reduir el cost previst. Fins ara, el consistori ha estat treballant amb una empresa que xifrava la despesa de la intervenció en uns 95.000 euros, una xifra que ara mateix és inassumible per a les arques municipals.

L'alcalde, Pere Vilaginés, explica que «el projecte que tenim redactat ara no es pot executar» i que n'han de fer un altre al qual «puguem arribar», ja que el cost previst anteriorment «no el podem assumir». Segons explica el batlle, de moment han fet una crida a alguns estudis d'arquitectura i enginyers de camins perquè presentin els seus projectes al concurs. L'objectiu de Vilaginés és que el pont estigui enllestit o bé a final d'aquest any o bé cap a la primavera del 2018 depenent de les condicions meteorològiques del proper hivern. En qualsevol cas, l'alcalde també comenta que el calendari de la intervenció queda supeditat «als tràmits que faci la Comissió d'Urbanisme i el que triguin a contestar».

Pel que fa a l'import, el batlle reconeix que li agradaria que baixés dels 50.000 euros, però afegeix que tot dependrà dels projectes que es presentin al concurs. En qualsevol cas, sí que compten sufragar una part de l'obra amb subvencions d'altres organismes públics., De moment, ja tenen una partida facilitada per la Diputació de Lleida que els permetria cobrir part dels costos. Vilaginés espera que aquesta vegada el projecte pugui tirar endavant, ja que reconeix que en els últims temps «no ens en sortim» amb la construcció del pont i que «fa tres anys que hi estem lluitant i encara no ho hem aconseguit».



Problema de comunicació

El pont de Junyent, que permetrà travessar la riera de Canalda, és un element llargament reivindicat des d'Odèn. Des del 2014, l'Ajuntament està treballant per poder fer l'obra, però de moment el cost «massa elevat» del projecte ho ha impedit.

Fa més de 50 anys, als anys seixanta del segle passat, una riuada es va emportar el pont que hi havia originàriament. Des d'aleshores, els veïns de les masies de la parròquia de Canalda han de travessar pel mig de la riera, i queden parcialment aïllats en cas de crescuda del riu. A més, el centre de cria de falcons Roc Falcon té el mateix problema. En episodis de pluges fortes, el pas es fa impracticable i els habitants d'aquests nuclis han de fer una volta de més de 15 quilòmetres si volen accedir a Solsona. Segons comenta l'alcalde, aquesta situació no es dóna només en cas de pluja, ja que durant l'hivern, en dies de molt fred, els vehicles corren el risc de quedar atrapats al pas de la riera perquè hi pot haver plaques de gel. El pont que es vol construir hauria de superar els cinc metres d'ample que té la riera al pas de l'actual camí.