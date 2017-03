El Consell del Solsonès vol revisar el sistema de recollida d'escombraries

El Consell Comarcal del Solsonès vol demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que l'ajudi a estudiar i implementar canvis en el sistema de recollida d'escombraries en el cas que Solsona i Olius, primer i tercer municipis més poblats de la comarca, canviïn al sistema porta a porta. Així li van traslladar els alcaldes de la zona a Josep Maria Tost i Borràs, president de l'ARC durant la sessió del Consell celebrada ahir en la qual aquest va fer una xerrada.

Si Solsona, amb uns 9.000 habitants, i Olius, amb gairebé 1.000, es passen al servei de recollida selectiva de residus (el conegut com porta a porta), se sumarien a Sant Llorenç de Morunys, que ja té implementat aquest sistema des del 2012. Això faria que una gran majoria de la població del Solsonès utilitzés aquest servei i la gestió de la recollida a la resta de municipis seria inviable per a l'empresa que porta el servei. La raó principal és que la recollida tradicional es faria només en localitats amb poca població, molt dispersa i sobre una superfície relativament gran.

Per aquesta raó, el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, creu que cal fer una «estructuració diferent de la recollida a tota la comarca» i que aquesta podria passar per «reduir el número de punts de recollida i fer més recollida selectiva». I és que, com diu Bajona, «no és el mateix fer el servei a Solsona que a la resta de la comarca».

En qualsevol cas, el Consell Comarcal només es planteja de moment estudiar aquestes vies, ja que, encara que Solsona i Olius tenen una partida pressupostària destinada al porta a porta, de moment només seria per fer els estudis pertinents. Un cop aquests dos municipis canviïn de sistema, seria quan caldria aplicar noves fórmules. El conseller comarcal es mostra convençut de que es produirà el canvi al porta a porta i, per això, vol estar preparat.