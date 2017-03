Mor Francesc Lupiáñez, regidor de Solsona del 1979 al 1983

Solsona està de dol per la defunció d'un dels seus regidors al primer mandat en època democràtica, Francesc Lupiáñez, que va traspassar dimecres a l'edat de 69 anys.

El polític va ser regidor de Serveis per Convergència i Unió (CiU) durant quatre anys a l'Ajuntament de Solsona, des del 19 d'abril del 1979 fins al 29 d'abril de 1983. Va ser un dels set escollits per la formació convergent en les primeres eleccions municipals celebrades després del franquisme i, quatre anys més tard, ja no va repetir a la llista que va tornar a encapçalar l'històric alcalde Ramon Llumà.

L'actual batlle, David Rodríguez, en nom seu i del conjunt de la corporació local, va voler expressar el seu condol per la pèrdua de l'exregidor. El funeral en honor de Francesc Lupiáñez s'oficiarà avui mateix, divendres dia 3, a les deu del matí a la catedral de Solsona.