El Consell del Solsonès assumirà la gestió de residus de l'abocador el 2018

El Consell del Solsonès assumirà de manera directa la gestió de residus del vas de l'abocador de Clariana de Cardener el 2018, segons ha avançat a Regió7 Albert Bajona, conseller de Medi Ambient. L'objectiu és «reduir tones i allargar la vida útil de l'abocador» perquè no acabi suposant «un cost extra» a la ciutadania, indica Bajona. Sobretot tenint en compte que, a partir del 2020, i segons la normativa europea, qualsevol ampliació o construcció d'un nou abocador haurà de ser pagada al 50 % pel gestor i, per tant, si és necessària una de les dues accions, el preu acabaria repercutint en la factura de les escombraries.

L'obligada reducció de tones que entren al vas, sobretot de les que arriben de fora de la comarca del Solsonès, fa que la gestió de l'abocador per part d'una empresa privada deixi de ser econòmicament rendible. Per aquest motiu, i en virtut d'una pròrroga, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Solsonès Net, que fins ara n'ha tingut la concessió, s'encar-regarà només un any més de la gestió de residus. Per facilitar la pròrroga per un any de l'empresa, Clariana de Cardener ha rebaixat el cànon d'erradicació que cobra per tenir l'abocador al seu terme.

L'empresa continuarà al capdavant de la zona de pretractament i forn dos anys més. La previsió és que a l'abocador de Clariana de Cardener entrin 13.000 tones de residus aquest any, mentre que en siguin 8.500 el vinent, 6.000 tones al 2019, i 4.000 el 2020. Complir aquestes xifres suposa que l'entrada de residus es redueixi el 30% l'any 2018.