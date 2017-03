El Carnaval de Solsona valora una edició molt concorreguda i mantindrà les novetats

El Carnaval de Solsona del 2017 no només ha estat molt concorregut, sinó que ha introduït novetats que han gaudit d'una «extraordinària» rebuda. N'estan convençuts a la junta de l'Associació de Festes de Carnaval, la presidenta de la qual, Àngels Guilanyà, fa una valoració «molt positiva» de l'edició d'enguany. L'èxit del canvi d'ubicació de l'arribada de comparses i del rei Carnestoltes, que va tenir lloc a la carretera de Torà, o la incorporació al programa de la Nit d'Assaig, el dissabte abans de l'esclat de la festa, fa preveure la continuïtat dels canvis de cara a l'any que ve.

En ambdues activitats s'hi van aplegar centenars de persones i, a més, es va aconseguir millorar la seguretat i la logística del primer contacte amb el rei Carnestoltes. Els últims anys la seva arribada s'havia fet per l'avinguda del Pont, «molt més estreta i que havia quedat petita», diu Guilanyà. Enguany la carretera de Torà i la plaça del Camp van convertir-se en un salsòdrom obert amb més gent que mai, però més ben situat, segons els organitzadors i d'acord també amb els agents de la Policia Local que hi eren.

«A més, el primer Quina ressaka! de diumenge de Carnaval a la tarda va tenir una elevada afluència de persones», assegura la presidenta de l'entitat organitzadora. I és que diumenge 26 les contradanses i la capta dels gegants no van ser, com acostumaven, les úniques activitats del programa carnavaler de tarda. S'hi va afegir una successió de partides de bingo on van sortejar-se objectes cedits pels comerços de Solsona. «Va tenir molt bona acollida i omple un horari en què fins ara no es feia res», indica Guilanyà.

Malgrat que el Carnaval és una festa de gresca que sovint s'allarga fins a altes hores de la matinada, «s'ha tancat sense cap tipus d'incident», destaca Àngels Guilanyà, que creu que aquest 2017 Solsona ha viscut un Carnaval rodó i «amb una molt bona participació, tant als actes de carrer com a les nits de concert a la Sala Polivalent», amb grups com Strombers, Oques Grasses, Séptimo A o Doctor Prats.

Entre els punts positius de l'última edició també hi ha l'acollida entre forts aplaudiments dels nans xics, que van estrenar-se dilluns passat durant les activitats del programa dedicades als solsonins més petits.



Cada vegada més visitants



Per a la presidenta de l'Associació de Festes, «cada vegada hi ha més gent de fora que ve a Solsona per Carnaval». Considera que ja n'hi ha hagut sempre els darrers anys, però que es manté a l'alça. Per tot plegat, Guilanyà fa una valoració positiva del programa d'actes i explica que els carrers estrets del nucli antic han bullit d'activitats cadascun dels set dies de la festa, que va tancar-se amb la despenjada del ruc dimecres passat.

Un cop plegades les bates i amb la tornada a la normalitat, però, la feina de l'associació que encapçala Guilanyà no s'atura. Quan s'hagin tancat els números d'aquesta edició de la festa, l'entitat té previst convocar els socis a una assemblea per explicar els comptes.