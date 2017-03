L'exsecretari de la mancomunitat d'aigües del Solsonès denuncia l'ens per presumpta prevaricació

L'exsecretari de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, Candi Pujol, ha presentat una denúncia als jutjats de Solsona i a l'Oficina Antifrau contra responsables polítics i tècnics de l'ens per un presumpte delicte de prevaricació, coacció, intimidació, falsedat documental i tràfic d'influències amb relació al qüestionat concurs per la licitació del control i gestió de les plantes potabilitzadores, en el qual una de les empreses que es presentaven era Ditec, l'administrador de la qual és fill del director tècnic de la mancomunitat. El mateix Candi Pujol ha confirmat a aquest diari la interposició de la denúncia, per bé que ha declinat entrar en detalls sobre la qüestió.

La mancomunitat va destituir el secretari, a mitjan febrer, després que aquest hagués signat un informe en què assegurava que existia incompatibilitat en la relació contractual amb Ditec, una empresa que històricament ha treballat per a l'ens. En tot moment, però, la junta de l'ens va desvincular el relleu de la polèmica, alhora que va explicar que mantenia el contracte actual amb l'empresa fins al 2018 per refer la mesa de contractació i ajustar-la al màxim «a la legalitat» i d'acord amb el consell d'un advocat.

El 30 de gener, enmig de la crisi oberta per l'existència d'informes que parlaven de la possible «incompatibilitat» amb Ditec, la mancomunitat havia forçat la destitució del president i alcalde de Riner, Joan Solà, argumentant «manca de celeritat» i «falta de confiança». Solà va al·legar que dins de l'ens havia trobat «impediments per fer les coses bé».

La denúncia en què Candi Pujol apunta una presumpta prevaricació i coacció va presentar-se el 2 de febrer, dies abans que fos rellevat de la tasca de secretari. Posteriorment, el 20 de febrer, en va presentar «una ampliació» per presumpte tràfic d'influències. El president de la Mancomunitat, Francesc Rovira, alcalde de Clariana de Cardener, ha assegurat a Regió7 que no té constància oficial de l'existència de cap denúncia.

Pujol és paral·lelament funcionari tècnic superior jurídic del Consell Comarcal del Solsonès i hi fa les funcions de secretari. Una circumstància de la qual va alertar en l'últim consell d'alcaldes el batlle d'Olius, Antoni Márquez, que va expressar preocupació per la contradicció «que la persona a la qual com a municipis ens dirigim per demanar ajuda jurídica, denunciï regidors que són a la junta de la mancomunitat».