La CUP recull en un mapa de Solsona més de cent barreres arquitectòniques

Un mapa de barreres arquitectòniques confeccionat per Alternativa per Solsona-CUP ha detectat més de cent punts conflictius als carrers de Solsona. Segons explica el portaveu del grup municipal, Òscar Garcia, la formació ha presentat a l'Ajuntament un informe en què ubica fins a 117 obstacles a tot el nucli que dificulten o impedeixen el pas a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de llocs en què la vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants, hi ha fanals o arbres al mig del pas, canvis sobtats de nivell, manca generalitzada de rampes, o trams sense vorera o bé està inacabada.

La majoria de punts van ser identificats pels participants en una caminada oberta a tota la ciutadana que va convocar la CUP a l'octubre. «La realització d'una activitat dirigida a la detecció de bar-reres arquitectòniques a la ciutat apareixia al nostre programa electoral i va fer-se amb la intenció de proposar al govern municipal una intervenció dirigida a la seva eliminació o minimitzar-ne l'impacte», diu Garcia. El web alternativapersolsona.cat/barreres mostra els obstacles i permet als ciutadans afegir altres barreres arquitectòniques que puguin detectar amb un senzill formulari.



L'executiu local té un pla en marxa

El govern local d'ERC ha iniciat els darrers mesos un pla de supressió de barreres pel qual havien demanat a entitats i agents municipals que els fessin arribar els obstacles que detectessin. Per oferir «una eina més» per a la seva eliminació –comenta Garcia– i conscients que no és una tasca senzilla, la CUP els ha presentat l'informe. Fins ara, l'Ajuntament havia treballat, per exemple, en la supressió del pas de vianants del carrer del Pedraforca. L'executiu també ha millorat l'accés a la vorera des de la plaça reservada per a minusvàlids a l'aparcament de les Moreres i ha adjudicat una obra per facilitar l'accés a l'auditori de la Sala Polivalent i una altra per refer el paviment de la travessia de Sant Isidre.

Fonts consistorials indiquen que «ara s'aniran executant les millores plantejades per l'Amisol, atès que es creu que afecten un col·lectiu més sensible», i els propers dies s'estudiaran les aportacions rebudes i es farà una priorització per destinar-hi recursos.