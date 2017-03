Solsona enllesteix la plantació d'una setantena d'arbres a diferents indrets

Aquesta setmana la brigada municipal de Solsona enllestirà la plantació d´una setantena d´arbres a diferents indrets del municipi. La major part, 40, són ametllers de planter col·locats en tres franges al polígon industrial dels Ametllers amb l´objectiu d´embellir aquesta entrada a la ciutat. És una acció emmarcada dins el projecte de Viles Florides.Una desena d´arbres s´han plantat al parc de la Mare de la Font a l´espai afectat per la tala de pollancres malalts realitzada el gener. Concretament, es tracta de quatre verns (Alnus glutinosa), dos salzes blancs (Salix alba), tres freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i un til·ler de fulla grossa (Tilia platyphyllos).

A la zona enjardinada del Casal Cívic s´hi han plantat tres aurons de Freeman (Acer Freemani) i un roure pènol (Querqus robur). La brigada també planta aquests dies tres nogueres (Juglans regia) als jardins del carrer de Pau Picasso i dues en un solar situat entre els carrers de Jacint Verdaguer i l´Alcalde Moles.

Per tal que a l´estiu hi hagi ombra al camp de futbol del Camp del Serra, s´ha optat per plantar-hi set paulònies (Paulownia tormentosa), que són exemplars de creixement ràpid. D´altra banda, hi haurà noves moreres sense fruit (Morus alba fruitless) al parc infantil del Camp del Molí, a la zona de bàsquet del barri de Cal Xuxa i al centre de recollida de gossos.