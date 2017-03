El Centre Sanitari pagarà el 50% pendent dels 'objectius' del 2015

El Centre Sanitari del Solsonès va ratificar, dimarts al vespre, l'acord amb els representants dels seus treballadors pel qual es compromet a pagar el 50% pendent de les Direccions per Objectius (DPO) del 2015. «Es tracta d'un reconeixement del deute que indica que aquest no caduca malgrat que no es pagui abans de l'abril», explica Francesc Xavier Mas, president del Consell Comarcal per delegació. Sense tancar el nou acord, el deute per aquestes DPO perdia vigència el mes vinent.



La voluntat és, de totes maneres, fer efectiva la quantitat pendent al llarg de l'any 2017.



L'acord va tancar-se amb els representants dels treballadors del Centre Sanitari el dia 7 de febrer, però no va ser fins aquest dimarts que va ratificar-se a la sessió ordinària de la junta de l'ens. «Hi havia tota la voluntat del món perquè el deute no caduqués», assegura Francesc Xavier Mas.



Les DPO són primes per objectius que es paguen, segons l'estipulat, als treballadors del Centre Sanitari del Solsonès. A diferència dels empleats del Consell Comarcal del Solsonès que van mobilitzar-se el novembre passat per les pagues pendents d'anys anteriors, en aquest cas no queden pagues extres endarrerides, confirmen fonts de l'ens comarcal.



Precisament, el govern del Consell va anunciar en l'últim ple ordinari que havia fet efectiu el 26,6% de la paga extra del 2012 als seus empleats en fer el tancament del 2016. Una xifra que s'afegia al 25% que l'ens té previst abonar als pressupostos del 2017, segons va dir llavors Francesc Xavier Mas.