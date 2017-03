Finalitzen els treballs per conservar els boscos de pinassa del Solsonès

A Catalunya hi ha actualment més de 120.000 hectàrees de boscos de pinassa, que estan considerades un hàbitat prioritari d'interès comunitari per la Unió Europea. La pinassa té una gran rellevància econòmica i social a Catalunya i és un dels pins amb major contribució al mercat de la fusta català. Davant d'aquest fet, diverses institucions s'han unit per tirar endavant el projecte 'Life + Pinassa', que en aquests moments es troba al seu equador –està previst que finalitzi el 2019-, i que té per objectiu millorar l'estat de conservació d'aquests boscos. Els tècnics del projecte han visitat aquest dijous els treballs que ja s'han executat al Solsonès, que han consistit en accions d'aclarida del bosc, en deixar rodals madurs perquè evolucionin de manera lliure, i també en cremes controlades. Segons ha explicat a l'ACN un dels investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya –soci del projecte-, Jordi Camprodon, l'objectiu és aconseguir "un equilibri entre permetre l'aprofitament forestal, però alhora integrar mesures de conservació, que fins ara eren molt testimonials".