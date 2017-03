Solsona fa una crida a afegir aportacions a la proposta de reglament de participació

Els solsonins disposen de tres setmanes per fer aportacions a la proposta de Reglament de govern obert i participació ciutadana presentat el novembre passat. Fins ara la regidoria de Participació només ha rebut esmenes del grup municipal d'Alternativa per Solsona-CUP, d'alguns consells municipals i d'un ciutadà a títol particular. El termini per participar en el document es tancarà el dia 31 d'aquest mes.



L'esborrany de reglament es pot consultar en línia a través del Portal de Transparència de l'Ajuntament (http://transparencia.ajsolsona.cat/participa) i el fulletó que resumeix el mapa de participació també es pot demanar a l'OAC municipal. Les aportacions es poden fer per correu electrònic a l'adreça participa@ajsolsona.cat, o bé presencialment mitjançant el Registre d'entrada de l'OAC.



Aquesta nova normativa regula una trentena d'espais i quatre canals amb què els solsonins poden prendre part en la presa de decisions de la gestió pública municipal. De la trentena d'espais, 18 corresponen als barris o sectors, cadascun amb un regidor adscrit, i la resta, a consells municipals ja existents. També es preveu la creació de la consulta popular, consistent en una crida des de l'Ajuntament perquè la ciutadania manifesti la seva opinió sobre una determinada actuació municipal, i el procés de debat públic, que es pot promoure des del consistori, o bé mitjançant una iniciativa ciutadana, a fi de buscar idees per a una determinada acció o valorar propostes concretes per millorar una situació.



Tal com ha defensat l´equip de govern des del principi, l´esborrany de reglament és un document obert, sotmès al debat ciutadà per arribar a un consens. El novembre i el desembre es van realitzar una sèrie de visites als barris i es van mantenir reunions dels consells sectorials per exposar aquest procés i recollir possibles aportacions. A partir de l´abril, el govern municipal estudiarà les propostes que hagi rebut per millorar el text inicial del reglament. Per ara, no hi ha un calendari prefixat per tramitar-ne l'aprovació.