La Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona espera superar la xifra dels 6.000 visitants

La Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya, que es fa demà i diumenge a Solsona, tindrà una seixantena de parades i viurà la segona edició de la Festa del Vi amb presència de sis DO catalanes. Segons diu Pere Obiols, coordinador de la mostra, en aquesta tretzena edició hi haurà una vintena de productors i la resta seran artesans. El certamen preveu superar els 6.000 visitants.



La darrera collita va ser una de les pitjors per als productors de patata de muntanya del Solsonès, el conegut com a trumfo. Però això no impedirà que siguin presents a la fira. «Hi haurà menys producte i és possible que el preu sigui lleugerament més alt que l'any passat, però baixen la majoria d'agricultors de Cambrils», indica Obiols. La fira també es proposa consolidar la seva localització a la plaça del Camp, després que s'hi situés l'any passat per primer cop, per qüestions d'espai.



«Vam tenir molt bona resposta i repetim ubicació», comenta Obiols. Paral·lelament, la Festa del Vi es farà a la plaça Major, i la plaça de la Catedral acollirà les activites lúdiques del projecte Somriu a la Vida, per recaptar fons a favor de la lluita contra el càncer.



Pere Obiols ha detallat que la fira tindrà diverses activitats paral·leles, així com tastos gastronòmics. Demà a la tarda, hi haurà els tastets a la plaça Major en què es recuperarà el de trumfos amb pela, un plat tradicional de pagès del Solsonès que s'ha anat perdent amb els anys i que ara el Gremi d'Hostaleria està intentant recuperar. Pel mateix motiu, aquest plat es podrà trobar a les cartes dels diferents restaurants del Solsonès.



El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya celebrarà demà al matí una jornada tècnica sobre el cultiu de la tòfona en què explicarà una part pràctica sobre com buscar tòfones silvestres al bosc. És una jornada gratuïta però cal inscripció prèvia.