Solsona repta les famílies a trobar rimes als aparadors dels comerços en un nou concurs

Aquests dies a Solsona hi ha en marxa un nou concurs per a famílies. Es tracta de recórrer els comerços per llegir-ne els poemes que un centenar d´ells tenen exposats durant aquest mes i anotar-ne trenta parelles de paraules que rimin. És el nou concurs ideat per la Biblioteca Carles Morató, el Servei Comarcal de Català i l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona en el marc de la campanya "Poesia als comerços" i del Mes de la Poesia.



D´aquesta manera, es fomenta la lectura de poesia i, alhora, es genera circulació de persones pels eixos comercials. Els versos són de la poetessa mataronina Lola Casas, que col€labora desinteressadament en aquesta iniciativa, i són personalitzats per a cada establiment en funció del producte que ven. Els acompanya una il·lustració del solsoní Víctor Pallarès.



Les butlletes per participar al joc de rimes es troben a la biblioteca. Cal retornar-les amb les trenta parelles de paraules abans del dia 18 d´aquest mes a la mateixa biblioteca o bé al Servei Comarcal de Català. Totes les persones participants rebran com a obsequi un poema signat per Lola Casas, i entre totes elles se sortejarà un llibre de la mateixa autora.



Dissabte passat, Lola Casas va participar a l´acte de presentació de la campanya "Poesia als comerços" a la Biblioteca Carles Morató, presidit per l´alcalde, David Rodríguez. Amb aquesta acció, tal com va destacar l´alcalde, "fem poble, fomentem el gust per un gènere injustament minoritari, traiem la biblioteca al carrer, com a motor cultural, i intentem dinamitzar els comerços". Enguany, en la primera edició, diversos establiments n´han quedat exclosos a l´inscriure´s fora de termini. D´aquí que es prevegi donar-li continuïtat i ampliar la campanya a partir de l´any que ve.



"La poesia no pot dormir dins d´un calaix", va expressar Lola Casas, satisfeta d´haver col€laborat en la campanya solsonina. La mestra i escriptora va qualificar els poemes que es poden llegir a les botigues de "senzills, propers i divertits". S´estrena, així, el binomi comerç-poesia, que la botiguera M. Dolors Corominas, de Cal Davesas, elogia per la capacitat d´"endinsar-nos en el llenguantge dels sentiments". "I el comerç de proximitat ens aporta la part més humana del mercat comercial". Igualment, Corominas considera que és una bona acció per fer gaudir tant els infants com els pares.



La presentació de dissabte, conduïda per la directora de la Biblioteca Carles Morató, Ester Barniol, es va tancar amb una ruta per alguns dels establiments adherits amb la lectura d´alguns dels poemes per part d´alumnes de cicle mitjà de les tres escoles de primària de la ciutat.