El Solsonès rebrà uns 100.000 euros per establir un nou model de recollida de brossa

El Consell Comarcal del Solsonès rebrà 100.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) l'any 2018, una quantitat que li servirà per adquirir i desplegar les infraestructures que siguin necessàries per implementar un nou model de recollida d'escombraries a la comarca, una vegada que Solsona i Olius, primer i tercer municipi més poblat, tinguin en marxa el sistema porta a porta. Així ho va explicar el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, al ple ordinari de l'ens, que va tenir lloc dijous al vespre.



Albert Bajona va relatar que Josep Maria Tost, president de l'ARC, s'ha compromès verbalment a fer efectiu aquest ajut per «estructurar de manera diferent» la recollida d'escombraries al Solsonès, que té un territori dispers i poca població. «A la comarca no es pot fer el porta a porta a 750 masies», va apuntar Bajona. El Consell Comarcal realitzarà el 2017 un estudi per saber amb detall quina és la millor opció per a la recollida d'escombraries.



El nou sistema podria passar per reduir el nombre de punts de recollida i fer més recollida selectiva, si bé serà l'estudi qui determini què s'hi fa. «És important destacar que tenim una dotació per desenvolupar-ne un estudi i en tindrem una altra per implementar-hi les infraestructures», va comentar Bajona.



«La gestió actual de la recollida a la comarca es tornarà inviable en el moment en què Solsona i la urbanització del Pi de Sant Just (Olius) adoptin el sistema porta a porta», va dir Bajona. A Sant Llorenç de Morunys, el porta a porta està implantat des del 2012. «No hi ha cap empresa que vulgui fer petites rutes de 500 quilòmetres per recollir tan poca cosa», va remarcar Bajona. «Es cobra el mateix pel vidre, pel paper o pels envasos aquí que a Martorell», hi va posar d'exemple.



El conseller comarcal de Medi Ambient va recordar que pel que fa a l'abocador de Clariana de Cardener –que per normativa europea cada vegada ha de sumar menys tones d'escombraries– és positiu que Solsona, que ho està estudiant, i Olius, que ho tindrà en marxa enguany, implantin el porta a porta com més aviat millor.