El trumfo del Solsonès s'encareix per culpa de la mala temporada

Solsona acull aquest cap de setmana la 13a edició de la Fira del Trumfo, que té per objectiu donar a conèixer l'apreciada patata del nord del Solsonès. El certamen acull una vintena de productors –la majoria de les poblacions d'Odèn i Cambrils- i una quarantena d'artesans.

Enguany, els productors s'han vist obligats a pujar el preu uns deus cèntims el quilo respecte l'any passat per culpa de la mala temporada que, segons han explicat a l'ACN, ha estat una de les pitjors que es recorden per la manca de pluges i l'atac de porcs senglars.

Tanmateix, els productors asseguren que aquest increment no compensa les pèrdues, que en alguns casos s'enfilen fins el 75%. Els productors també mostren preocupació per la falta de relleu generacional i asseguren que, si no hi ha cap canvi, aquesta serà la darrera generació productora.