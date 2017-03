Antoni Comín considera el Papa el líder progressista dels nostres temps

Quin seria el posicionament de mossèn Jesús Huguet davant l'actitud europea enfront l'allau de refugiants i immigrants econòmics que arriben al Vell Continent buscant un futur millor? Així va interpel·lar ahir els solsonins el conseller de Sanitat i ?lòsof Antoni Comín, convidat al cinquè Memorial Mossèn Huguet, durant la conferència que va oferir al Teatre Comarcal de Solsona. Comín es va mostrar «inquiet» pel retrocés del projecte comú europeu i va explicar «les dues ànimes que té actualment Europa, que s'enfronta en un combat espiritual i moral entre les forces partidàries d'acollir i les que no»; i malgrat reconèixer que Catalunya és capdavantera entre les primeres, Comín va alertar del risc «dels populismes», ja que «aquest combat és també una lluita a l'interior de cadascú».



La ?gura i, sobretot, el pensament de mossèn Jesús Huguet es van fer presents a la ciutat en uns moments en què els referents intel·lectuals brillen per la seva absència; quan més falta fa una persona del carisma d'Huguet. Un capellà que, segons Comín, «seguint l'esperit de l'Evangeli va decidir ser rector de poble, sense els protagonismes del gran referent intel·lectual» que podia haver estat, però alhora sense renunciar a la seves idees. I l'escenari del Teatre Comarcal re?ectia l'austeritat amb què va viure Huguet. Un banc de fusta que recordava les xerrades a l'entorn d'algun d'aquests mobles que hi ha al passeig Pare Claret i una estelada al fons per fer patent la ideologia política del capellà de Fondarella eren els únics elements que conformaven el decorat.



El memorial va començar al matí amb un esmorzar-tertúlia a l'Hotel Sant Roc entre el conseller de Sanitat i una vintena de joves solsonins d'entre 13 i 18 anys que va girar a l'entorn del lema «Fe i país». Segons expliquen els organitzadors del Memorial Mossèn Huguet, «aquestes xerrades pretenen posar en contacte directe i en un ambient distès els nostres joves amb els capdavanters de la societat».





L'hora de la veritat



«Ara és l'hora de la veritat», va assegurar Antoni Comín en el transcurs de la seva conferència a Solsona referint-se al moment polític que viu Catalunya en el procés cap a la independència. Per al conseller, «no podem renunciar a l'estat del benestar, i només ho farem amb la república». El ?lòsof va animar els presents dient-los que «ara tenim una oportunitat d'or, però ens cal coratge». Comín, que va quali?car Huguet com «el vostre Casaldàliga», va lamentar que el capellà desaparegut «no hagi conegut el papa Francesc», que va considerar com «el gran líder progessista dels nostres temps». Amb tot, el conseller no es va estar de criticar l'actitud de la jerarquia catòlica més immobilista, alhora que va quali?car de «complicats» els papats de Joan Pau II i Benet XVI, que al seu parer «no van desplegar els postulats del Concili Vaticà II com molts hauríem volgut». Comín va acabar la seva conferència quali?cant Jesús Huguet com «una d'aquelles ?gures que inspiren» i va alabar «la seva capacitat per viure amorosament sense renunciar a cap combat». Tampoc al «combat interior» que té lloc dins de cadascú de nosaltres i el debat que, sens dubte, amb l'arribada de refugiats es tornarà a alimentar.