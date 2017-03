Els productors de patates fan el ple en una reeixida Fira del Trumfo de Solsona

Les patates del Solsonès, sobretot les collides al nord-est del Solsonès (al municipi d'Odèn) tenen un prestigi ben fonamentat dins el panorama gastronòmic del país. Després de tretze anys en el calendari dels certàmens comarcals La Fira del Trumfo i la Tòfona és ben consolidada, tal com es va demostrar aquest passat cap de setmana. Els productors que es van aplegar a la plaça del Camp van tornar a esgotar les existències de trumfos, tal com anomenen les patates a Odèn.

Malgrat que els preus es van enfilar respecte a l'any passat i els núvols d'ahir al matí, centenars de visitants van des?lar entre les parades provinents dels indrets més dispars de la geografia catalana, des de Tarragona fins a Sant Boi de Lluçanès, passant per Manresa, Igualada o Barcelona. Uns clients més atents a la qualitat del producte que no pas al preu, i en molts casos compradors de quantitats superiors als vint-i-cinc quilos.

«Fa anys que vinc a aquesta fira i aprofito per comprar patates per a una bona temporada», explicava a aquest diari un comprador de Sant Boi carregat amb bosses de cinc quilos. «Nosaltres venim sovint per aquí des de l'Hospitalet de Llobregat; no sabíem que hi havia fira, però hem aprofitat l'ocasió per visitar-la», explicava, al seu torn, una parella.

Com marca la llei del mercat, la mala collita d'aquesta temporada a causa de la poca pluja ha afectat els preus de les patates, que s'han apujat. Tot i que la singular geografia d'Odèn converteix el municipi del Solsonès en un microclima que ha provocat collites molt dispars entre pagesos gairebé veïns, hi ha l'acord no escrit entre els productors de patates d'oferir uns preus molt similars, i evitar d'aquesta manera la competència deslleial.

Així, les varietats Kennebec i Red Pontiac es venien a un euro el quilo; mentre que la varietat del bufet, la més apreciada però alhora la més escassa, es pagava a euro i mig el quilo. Al mateix preu que la Kennebec es podia comprar la varietat Sifra, desconeguda fins fa poc a la zona i que alguns productors d'Odèn han començat a introduir «amb molta acceptació dels clients», segons explicava un d'ells. «És una varietat que té la pell molt fina, la mateixa qualitat que la Kennebec i alhora és molt rendible», explicava el productor de Casa Japolí.

Uns preus molt inferiors als de les tòfones, que a les parades d'ahir al Camp es venien a mil euros el quilo. Encara que dissabte l'activitat firal s'allargava fins a la plaça Major, on es va celebrar la segona Festa del Vi amb la presència de diversos cellers catalans, ahir al matí el moviment de persones es concentrava a la plaça del Camp i al Camp del Serra, on des del carnaval passat hi havia atraccions. Els venedors de patates, que l'organització va ubicar en una banda de la gran plaça, van conviure amb parades d'artesania alimentària i d'altres productes.

Entre les activitats paral·leles que es van programar, cal remarcar l'entrega del premi Bufet a Joan Orrit Malé, veí de la casa Tafarot d'Odèn, de 86 anys. Amb el premi, el consell comarcal va reconèixer a Orrit la seva llarga trajectòria en el món del cultiu de la patata. L'acte es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Solsona, on Orrit va rebre el premi envoltat de la seva família. Dissabte, el Gremi d'Hostaleria del Solsonès va programar un tastet de trumfos; els botiguers de la UBIC van treure parades davant els establiments dins la campanya Fora stocks, i l'entitat contra el càncer Somriu a la Vida va organitzar una xocolatada i tallers creatius.

La plaça Major també va ser l'escenari del tradicional concurs de pelar trumfos. L'organització de la Fira del Trumfo tampoc no es va oblidar dels més menuts, que durant tot el matí d'ahir van poder gaudir dels jocs tradicionals de fusta habilitats al mig de la plaça del Camp.

Per la seva banda, la trobada de l'Associació de Plaques de Cava, a la mateixa plaça, va aplegar un centenar de col·leccionistes que van poder adquirir les dues noves plaques tretes per l'associació.