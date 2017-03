Solsona organitza proves de nivell prèvies als exàmens d'anglès de Cambridge

A fi de continuar donant resposta a la necessitat de millorar l'aprenentatge d'idiomes a Solsona i el Solsonès en totes les franges d'edat, aquest curs es tornen a organitzar a la ciutat exàmens d'anglès oficials de la Universitat de Cambridge. Se'n faran per als certificats del KET, el PET i el First el 3 de juny. Prèviament, per a les persones interessades s'ofereix la possibilitat també a Solsona de realitzar una prova de nivell, que es durà a terme el dia 25 de març a dos quarts de deu del matí a l'escola Setelsis.



Les inscripcions per a les proves de nivell es cursen des de l´Ajuntament fins al dia 22 d'aquest mes, per correu electrònic a alcaldia@ajsolsona.cat, o bé per telèfon al 973480050 (ext. 109). És una iniciativa impulsada per la regidoria d'Educació del consistori solsoní i l´àrea d´Ensenyament del Consell Comarcal amb la col·laboració de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.



En un termini de quinze dies des de la realització de la prova, se´n coneixeran els resultats i el 21 d'abril es tancarà el termini per a matricular-se als exàmens oficials del 3 de juny. La inscripció i el pagament de les matrícules se centralitzarà des de les dependències municipals.



Certificat imprescindible per al títol universitari



El First Certificate (FCE) és una titulació d´un nivell intermedi-alt i un certificat imprescindible per obtenir el títol universitari, requerit també per moltes empreses. El Key English Test (KET) és el primer examen de Cambridge, adreçat a l´alumnat de 1r i 2n d´ESO, i correspon al nivell bàsic (A2), mentre que el Preliminary English Test (PET) és de nivell mitjà-baix (B1), per a joves a partir de 3r d´ESO.



Els certificats de Cambridge són reconeguts internacionalment per institucions i empreses públiques i privades i la seva validesa no té caducitat. El curs passat, el primer en què Solsona va aconseguir fer desplaçar examinadors anglesos de Cambridge per a la realització d'exàmens oficials, van examinar-se una trentena de nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. En aquest cas van sotmetre's a les proves de "Starters", "Movers" i Flyers". Tot i que hi havia la voluntat de dur també a la ciutat les proves KET i PET, no es va arribar al volum mínim d'inscripcions necessari.



La millora de les competències lingüístiques de la població del Solsonès és una de les prioritats en què treballen les institucions locals i l'Agència de Desenvolupament Local. També s'ha detectat una demanda creixent de personal amb coneixements d'idiomes estrangers per part del sector serveis.