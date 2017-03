El Solsonès farà obres a camins per valor d'uns 120.000 euros

El Consell Comarcal del Solsonès ha posat a concurs les obres de millora de diversos camins de la comarca per valor de 120.000 euros. Així ho explica el conseller comarcal d'Urbanisme, Obres i Camins, Josep Colell, que defensa la tasca en l'adequació de camins d'accés a masies i nuclis de població que fa l'ens a mesura que disposa de pressupost i ajuts d'altres institucions per actuar-hi.

En aquest cas, es tracta d'un projecte que sorgeix amb el suport de la Direcció General de Polítiques de Muntanya. Colell ha avançat que hi ha previstos tres lots d'actuacions als municipis de Navès, Pinell i Odén, pels quals s'ha obert un concurs públic per a la contractació d'empreses que hi duguin a terme l'adequació.

Un cop licitades les obres, el Consell del Solsonès preveu actuar durant un mes i mig al camí que va de la C-26 al Coll d'Arques al terme de Navès, amb un pressupost de licitació 83.136,97 euros. Així mateix, també es faran obres al camí de Miravé del terme de Pinell amb una durada aproximada d'un mes, i amb un pressupost de licitació de 19.706,34 euros; i hi hi haurà diverses actuacions en camins del municipi d'Odèn amb un pressupost de 14.413,40 euros i un temps estimat de feina de quinze dies.

El valor estimat del contracte per tots els tres lots d'obres es calcula en 120.256, 71 euros, sense sumar-hi l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent. El pressupost de licitació de cada actuació per l'arranjament de camins es correspon amb el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin al concurs de licitació.

El Butlletí Oficial de la Província de Lleida va publicar divendres la licitació per a la contractació de les obres incloses al que Josep Colell assegura que és un projecte bàsic i d'execució de les obres d'arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins d'interès comarcal per a l'accés a masies i nuclis de població del Solsonès. El plec i la resta de documentació per a les empreses interessades són a hores d'ara a la secretaria del Consell Comarcal, on poden ser examinats en dies hàbils i hores d'oficina.

La reivindicació dels pobles

La cooperació entre ajuntaments i Consell del Solsonès permet treballar periòdicament en diversos vials d'interès comarcal, però els alcaldes de pobles petits demanen més ajuda, tal com s'ha fet evident en les diferents sessions participatives amb què l'ens supramunicipal ha donat a conèixer la seva gestió als municipis els últims mesos. Tot i que encara no es coneixen les conclusions de les diferents trobades participatives, l'arranjament de camins ha estat una de les qüestions recurrents que han expressat els veïns a les reunions, que han reivindicat esforços per fer-hi una inversió més gran. Sobretot tenint en compte les característiques d'alta dispersió i gran nombre de masies que hi ha al Solsonès, i que és un cas singular a tot Catalunya.

La principal reclamació que fan els veïns i responsables polítics d'una part dels pobles de la comarca és que aquesta legislatura l'actuació als camins se centra en determinades actuacions, mentre que la tasca de manteniment recau en els ajuntaments, consistoris que per les seves petites dimensions sovint tenen un pressupost molt limitat.