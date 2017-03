Solsona fa una crida per aconseguir més aportacions al reglament de participació

L'Ajuntament de Solsona ha fet una darrera crida a la ciutadania perquè faci aportacions a la proposta de reglament de Govern Obert i Participació en què treballa. El consistori va encetar al novembre un procés que buscava consensuar i esmenar el document presentat inicialment, però fins ara només ha rebut propostes del grup municipal d'Alternativa per Solsona-CUP, de diferents consells municipals i d'un ciutadà a títol particular. «És un procés que és la primera vegada que s'engega, i entenem que a la gent li costi una mica fer aportacions», ha afirmat el regidor de Participació, Antoni Carralero, a Regió7. El termini per presentar esmenes al document es tanca el 31 de març.



L'esborrany de reglament es pot consultar en línea a través del portal de transparència de l'Ajuntament, però també està disponible en format físic per qui no hi tingui accés, ha dit Carralero. Així mateix, el fulletó que resumeix el mapa de participació es pot demanar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). Les aportacions es poden fer per correu electrònic a participa@ajsolsona.cat, o bé al registre d'entrada de l'OAC.



La normativa vol regular una trentena d'espais i nous canals amb què els solsonins podran prendre part en la presa de decisions de la gestió municipal. De la trentena d'espais, 18 corresponen a consells de barri o sectors, cadascun amb un regidor adscrit, i la resta, a consells municipals existents. Es preveu la creació de la figura de la consulta popular i fomentar el procés de debat públic. L'equip de govern defensa que és un document obert, sotmès al debat ciutadà. A finals d'any es van realitzar una sèrie de visites als barris i es van mantenir reunions dels consells sectorials. A partir de l'abril, s'estudiaran les propostes rebudes. Per ara no hi ha, però, un calendari prefixat per tramitar-ne l'aprovació.