Solsona organitza exàmens oficials d'anglès i proves de nivell prèvies

Solsona organitza exàmens d'anglès oficials de Cambridge per segon any consecutiu. Se'n faran el 3 de juny per als certificats del KET, el PET i el First, que serà el primer any que es realitza a la ciutat. Per a les persones interessades s'ofereix la possibilitat de realitzar una prova de nivell prèvia, el dia 25 de març a 2 quarts de 10 del matí a l'escola Setelsis.

Les inscripcions per a les proves de nivell es cursen des de l'Ajuntament fins al dia 22. És una iniciativa de la regidoria d'Educació del consistori i l'àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.



La millora de les competències lingüístiques de la població del Solsonès és una de les prioritats en què treballen les institucions locals. També s'ha detectat una demanda creixent de personal amb coneixements d'idiomes estrangers del sector serveis.