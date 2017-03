La família d'una casa de Bassella reclama tenir llum després de sol·licitar-ne fa 10 anys

La família Sangrà Feliu fa 10 anys que va fer els primers passos per portar la llum a la masia La Codina de Bassella (Alt Urgell), però a hores d'ara la casa continua a les fosques. Marc Sangrà, veí de Solsona, demana celeritat a Fecsa i a l'administració local i explica que els seus pares van iniciar els tràmits per electrificar La Codina el 2007 d'acord amb l'Ajuntament de Bassella que encapçalava l'alcalde Xavier Esteve Bach (PP). Les obres es van encarregar per 60.000 euros a Elèctrica del Cadí, que presentava el pressupost més baix, i, malgrat que van finalitzar el 2010, l'electricitat continuava sense arribar-hi. «Tenim una casa rehabilitada on els electrodomèstics s'han fet vells i tots aquests anys no n'hem pogut gaudir», lamenta Marc Sangrà a Regió7.

El motiu, sosté, ha estat el tediós laberint burocràtic amb què han topat. Elèctrica del Cadí va començar a construir la línia després que s'hagués signat un conveni amb l'Ajuntament, pel qual la família havia de pagar una petita part del cost de la instal·lació, la propietat de la qual era assumida pel consistori. La intervenció va aconseguir una subvenció del departament de Territori de 44.000 euros i un ajut del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya (PERC) de 16.000 euros.

Amb les obres iniciades va canviar la normativa elèctrica i l'empresa que feia la instalació va veure's obligada a posar-hi un nou transformador i treure'n el vell. L'obra també va paralitzar-se almenys un cop el 2009 perquè el projecte inicial travessava la Ribera Salada, un espai protegit.

«L'Ajuntament va proposar-se paral·lelament aprofitar la xarxa per fer arribar l'electricitat a dues masies més», explica Sangrà. Malgrat l'endarreriment de terminis, el projecte de línia aèria i derivació a la masia de La Codina va donar-se per acabat entre el 2010 i el 2011. «A partir d'aquí semblava que només calia que l'Ajuntament de Bassella fes la cessió de la línia a Fecsa-Endesa perquè hi arribés l'electricitat», apunta Sangrà.

Res va ser tan senzill i va començar el malson. «De sobte, hi havia documentació que Fecsa assegurava que no s'havia presentat, tot i que se suposava que sí, i exigien canvis a la instal·lació per homologar la línia», comenta Sangrà. Sangrà afegeix que «els tècnics d'elèctrica del Cadí estan cansats de Fecsa i les seves normatives desorbitades, Fecsa dóna allargues i sempre diu que falten nous documents, i l'Ajuntament no pressiona prou».

Fonts d'Endesa han afirmat a aquest diari que el 2012, quan se'ls va sol·licitar que assumissin la línia, van trobar-se una instal·lació que no complia tots els requisits de la llei en vigor. Hi havia pals que ocells havien fet malbé, i aspectes per adaptar a les normatives mediambientals. Endesa sosté que va limitar-se a requerir la documentació i les modificacions que estaven obligats a sol·licitar per poder assumir la línia i que hi hagués llum. Amb tot, indica que, ara mateix, el procés podria resoldre's en unes sis setmanes, una vegada que s'obtinguin permisos necessaris, entre d'altres, del ministeri d'Indústria.

Marc Sangrà fa notar que «amb l'anterior equip de govern no hi havia prou transparència», però des del 2015, la nova alcaldessa, Cristina Barbens (CiU), els manté puntualment informats. El jove afegeix que «hi ha hagut plànols que Fecsa ha retornat perquè no s'havien signat bé». També s'han hagut de resoldre qüestions com la del desbrossat de la línia, «que s'ha fet tres cops, perquè Fecsa ho demanava; després sorgien més problemes i passava el temps».

Sangrà i l'actual alcaldessa coincideixen que els endarreriments han suposat l'encariment del projecte a «més del doble» del que va pressupostar-se el 2007.