Solsona col·loca baranes per fer més accessibles alguns indrets del nucli antic solsoní

Aquesta setmana s´han instal·lat baranes a dos punts del nucli antic de Solsona per fer-los més accessibles, especialment per a la gent gran. Són el baixador de la plaça Major fins a la plaça de Palau, amb un pendent acusat, i el pas esglaonat que comunica la Torre de les Hores amb la plaça de Sant Joan. Aquesta actuació s´emmarca en el pla de supressió de barreres arquitectòniques i creació de recorreguts accessibles.

Concretament, segons expliquen fonts de l'Ajuntament de Solsona, s´han instal·lat passamans de ferro. El de la plaça de Palau respon a una previsió inclosa dins les accions programades a espais públics del Pla de mandat 2015-2019, mentre que el de la Torre de les Hores és fruit d´una petició veïnal. Properament també és previst col·locar una barana similar al tram superior del carrer de la Regata.

Fins ara, l'Ajuntament havia treballat, per exemple, en la supressió del pas de vianants del carrer del Pedraforca. L'executiu també ha millorat l'accés a la vorera des de la plaça reservada per a minusvàlids a l'aparcament de les Moreres i ha adjudicat una obra per facilitar l'accés a l'auditori de la Sala Polivalent i una altra per refer el paviment de la travessia de Sant Isidre.