El Solsonès reforça les rutes BTT per potenciar-ne l'ús turístic

El Solsonès ha reforçat la senyalització de les rutes en BTT amb sortida a Solsona per potenciar-ne les possibilitats en l'àmbit del turisme familiar. Un tècnic del Consell Comarcal del Solsonès que presta tasques de suport al Patronat de Turisme ha dut a terme treballs de senyalització als sis itineraris de BTT que hi ha definits i que surten de Solsona.



El president per delegació del Consell Comarcal, Francesc Xavier Mas, i el president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles, destaquen que l'actuació «contribueix a millorar una activitat que permet gaudir dels espais naturals de la comarca i consolidar el turisme familiar».



Les sis rutes, que recorren en total més de 110 quilòmetres, comprenen, així, diversos itineraris amb sortida a Solsona i transcorren per diferents municipis de la comarca, entre els quals, Olius, Lladurs, Clariana de Cardener, Riner i Navès. El conjunt de rutes en les quals s'ha actuat van ser definides conjuntament per l'administració comarcal i el Club BTT del Solsonès.