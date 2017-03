Un projecte preserva al Solsonès els boscos de pinassa en regressió pels grans incendis

Un projecte de preservació dels boscos de pinassa, amb participació d'investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), ha finalitzat amb resultats positius bona part dels treballs previstos al Solsonès. La pinassa és un hàbitat que ha patit una regressió molt destacada al territori pels grans incendis forestals dels últims 30 anys i per la intensa explotació que ha viscut en el passat. «Aquest tipus de bosc ha disminuït en el 25% en quatre dècades», afirma l'expert Jordi Camprodon, membre del CTFC. Camprodon sosté que la iniciativa Life + Pinassa inclou accions d'aclarida del bosc i cremes controlades.



A diferència d'altres espècies, com el pi blanc o el roig, a la pinassa li costa regenerar-se per si sola després d'un incendi. «Les estructures desestabilitzades no tenen capacitat de regeneració, les rouredes i les alzines s'hi imposen, i amb un sotabosc dens, queden exposades a focs en el futur», adverteix Camprodon. Entre les actuacions que s'hi porten a terme, hi ha la de deixar fusta morta al bosc, no tallar alguns arbres grans, deixar roures barrejats enmig dels pins o no tallar les heures, «per fomentar la biodiversitat», destaca Jordi Camprodon.



També es treballa per alliberar la competència en boscos amb molta densitat i es fan cremes prescrites del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers per reduir la càrrega de vegetació del sotabosc, que acostuma a cremar molt de pressa en un foc.



El projecte, finançat amb fons europeus i que s'ha desenvolupat en el 75% del previst al Solsonès, s'estén per tot el territori i té un pressupost de 2 milions d'euros. Els socis del projecte són el CTFC, la Fundació Catalunya La Pedrera, el Centre de la Propietat Forestal i els Bombers de la Generalitat. La iniciativa finalitzarà el 2019 i s'haurà actuat en 320 hectàrees de zones com el prepirineu central, Montserrat, Castelltallat, les Obagues de la riera de Madrona, les serres de Queralt i els Tossals, Aigua d'Ora, les serres de Cardó i el Boix, Prades, la serra de Llaberia, els Ports i el Montsant.



Els boscos de pinassa, dels quals al país hi ha unes 120.000 hectàrees, són molt valorats per la indústria de la fusta a Catalunya. Acostumen a presentar una elevada acumulació de combustible de sotabosc i estructures vulnerables, motiu en el qual recau la importància de les actuacions dutes a terme amb el propòsit de conservar-ne l'hàbitat.