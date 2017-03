La brigada comarcal del Solsonès fa millores de l'espai públic als municipis

La brigada comarcal que ha creat el Consell del Solsonès, a partir del programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), desenvolupa treballs de manteniment, planificació i gestió d'espais públics d'acord amb les necessitats de l'ens i dels 15 ajuntaments de la comarca. Segons exposa el conseller comarcal de Promoció Econòmica, Josep Caelles, la iniciativa permet actuar, durant tot el primer semestre de l'any 2017, en diverses tasques de millora de l'espai públic i actuacions pendents.



El Consell Comarcal del Solsonès va contractar el 31 de gener d'enguany, amb un pla d'ocupació, 17 persones en situació d'atur, de les quals tretze són peons, tres administratius i un dóna suport a l'àrea Social de la institució. El programa fa possible, com va passar al 2016, la creació d'equips que actuen com a brigada durant sis mesos. Als diferents peons contractats se'ls ha assignat actuacions de manteniment «de tipus molt variat», detalla Caelles.



A Sant Llorenç de Morunys, l'alcalde i president comarcal per delegació, Francesc Xavier Mas, explica que, gràcies a la intervenció dels peons contractats, s'ha reparat el paviment de lloses de la plaça Major i del carrer Estret, i s'han pogut fer treballs de manteniment de l'espai de la piscina i la neteja dels embornals dels carrers i esporga d'arbres. També va actuar-se en els preparatius del Carnaval i el muntatge d'instal·lacions.



A Navès, s'ha fet manteniment de la retolació dels senyals verticals de les masies i l'enllumenat públic, i a la Molsosa s'han fet tasques de restauració de l'entorn del castell d'Enfesta, amb substitució de baranes, millora d'escales i reforç de murs. Una brigada integrada per tres peons ha fet també actuacions de desbrossa i neteja de l'heliport; neteja i desbrossa del perímetre de seguretat per a la prevenció d'incendis forestals a l'Abocador Comarcal de Clariana de Cardener; consolidació de les parets interiors de Cal Porrer de Solsona; millora i manteniment de l'espai públic del parc de la Mare de la Font de Solsona, i treball en la restauració de l'espai públic de la Font del Vermell a Odèn.



Els peons contractats han iniciat les tasques de manteniment i neteja de cunetes dels diversos camins i espais públics, mitjançant desbrossadora i motoserra, a Castellar de la Ribera, Lladurs, Olius i Pinós, mentre que Clariana de Cardener va començar tot just la setmana passada a fer manteniment i millora d'espai públic. Per altra banda, les feines que hi ha també previstes a la Coma i la Pedra i a Pinell començaran el proper mes de maig, segons fonts tècniques del Consell Comarcal del Solsonès.



Josep Caelles valora que el pla d'ocupació «és una bona oportunitat de reinserció al mercat laboral», més encara tenint en compte l'experiència positiva de l'any passat.