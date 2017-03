La CUP demana que la Festa Major de Solsona sigui laica i més participativa

El grup d'Alternativa per Solsona (ApS) -CUP demana en un informe presentat a l'Ajuntament que la festa major de la ciutat sigui laica i més participativa, amb més gruix d'activitats de caràcter popular. La voluntat, segons explica el portaveu de l'esquerra independentista, Òscar Garcia, ha de ser «acostar la festa a tothom i difondre-la més enllà de Solsona». El document ha estat elaborat per un grup de treball format per membres d'ApS-CUP i ciutadans.

L'informe reivindica el caràcter inclusiu de la festa i aposta per reforçar els actes que permeten la participació directa de la ciutadania. «Jocs, gimcanes, activitats esportives o sopars populars fan que la gent no hi acudeixi només com espectador», apunta Garcia. «Evitar un excés d'actes de caire seriós i protocolari», demana. El text també adverteix que si no es veu una millora respecte les partides destinades al jovent, hi ha la possibilitat que sorgeixi una festa major alternativa. Així mateix, el document proposa unir alguna nit de ball i el concert, per tal d'estalviar pressupost «i a la vegada dotar les nits d'un caràcter més popular», recorda Òscar Garcia.

La CUP planteja un debat públic sobre les dates de la festa, que es fa a l'entorn del 7, 8 i 9 de setembre, coincidint amb la diada de la patrona. «No hi ha consens sobre quina és l'opció adequada, si potser caldria passar-la al cap de setmana o no», indica Garcia.

Per la formació és important que la festa es defineixi «com a laica», malgrat que «l'origen sigui religiós». L'informe proposa que el nom oficial sigui «Festa Major de Solsona» en lloc de «La Festa Major de Solsona, en honor a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Claustre». De manera que Garcia advoca «perquè el fet religiós quedi a l'àmbit privat». El text proposa «que els representants religiosos només participin als actes confessionals» i que «l'Ajuntament no sigui present als actes religiosos com a institució?, si bé els seus membres hi puguin assistir a títol individual». També es demana replantejar les «baixades» que «porten» els regidors a l'eucaristia.

El document suggereix limitar el pressupost dedicat a l'edició en paper del programa i reconvertir-lo en format digital.