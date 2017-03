El Solsonès demana establir sinergies entre províncies per entrar al projecte Vies Blaves

El Solsonès demana que s'estableixin sinergies entre la Diputació de Barcelona i la de Lleida que li permetin entrar al projecte Vies Blaves, que de moment planeja més de 300 km per a vianants i ciclistes a tocar dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, a la demarcació barcelonina. El conseller comarcal de l'àrea de Turisme i president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles, explica que voldrien que la iniciativa resseguís el riu fins a les fonts del Cardener, a la Coma i la Pedra. Per això, Caelles suggereix que «es creïn sinergies» amb l'ens provincial lleidatà per fer-ho possible.

Caelles exposa que hi ha hagut una primera reunió amb representants de la Diputació de Barcelona, en què aquests han mostrat predisposició a valorar una entesa entre institucions. «No els hem demanat que facin el camí, però sí que es pugui lligar una col·laboració entre demarcacions, i en la mesura que puguem, amb el Consell Comarcal del Solsonès, per desenvolupar-ho», afirma.

Josep Caelles valora que, tenint en compte que l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves no es preveu fins a final del 2017 o principi del 2018 i que els treballs s'allargaran entre tres i quatre anys, hi ha temps per parlar d'un tram que completi la part alta del Cardener fins al seu naixement. La proposta és que es plantegi «com un projecte de país», insisteix Caelles.

D'entrada, i amb una inversió de 5 milions d'euros, està previst que la via blava que se situïi al Cardener habiliti només 50 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. En conjunt, el projecte per als rius Cardener, Llobregat i Anoia suposa una inversió de 25 milions.

La Diputació de Barcelona va decidir el 2015 engegar el projecte de les Vies Blaves com a eina prioritària per a la dinamització turística de les comarques barcelonines. La iniciativa permetrà recuperar la salubritat i el paisatge dels entorns fluvials i dotar les poblacions riberenques d'infraestructures de lleure de qualitat. Tot plegat, servirà per condicionar antics camins paral·lels als rius, crear connexions amb els municipis i rehabilitar elements patrimonials i paisatgístics. Una oportunitat que el Solsonès voldria que travessés les fronteres provincials.