CiU de Solsona creu que el Camp del Serra va encarir-se per la mala gestió del govern

El grup municipal de CiU de Solsona, a l'oposició, considera que l'augment de 21.767 euros al preu de compra del Camp del Serra va ser «pels errors comesos pel govern de l'Ajuntament en la gestió de la compravenda». Així ho exposa el seu portaveu, Marc Barbens. Per a Barbens, les gestions no han estat «eficients ni curoses».

Marc Barbens afirma que el govern d'ERC i PSC «no ha jugat bé amb els terminis i els interlocutors, s'ha fiat d'intermediaris i ha obviat tancar el tracte amb els responsables finals de la central de la Sareb [el conegut com a banc dolent]». Segons el relat de CiU, l'endemà del ple extraordinari del 19 de desembre, en què va aprovar-se la compra dels terrenys per primer cop, «els responsables de la Sareb a Madrid van adonar-se per la premsa que l'Ajuntament havia aprovat un import de compra del qual ells no en percebien la totalitat, fet que va motivar que trenquessin les negociacions».

En el plenari s'havia acordat la compra del Camp del Serra per 700.000 euros, 100.000 dels quals - sostè CiU - per als antics propietaris del terreny. «La Sareb sabia que el govern estava disposat a pagar més diners dels acordats i que l'Ajuntament de Solsona havia de gastar-se com a màxim els diners el 28 de febrer», detalla Barbens.

Després de la renegociació, l'import de la compra -que va tornar a passar per un ple en què CiU va abstenir-se- va quedar en 750.000 euros, 50.000 euros més. «És un increment notable i cal sumar-s'hi una aportació de 21.767 euros per a la immobiliària gestora dels béns de la Sareb», assegura Barbens. El portaveu de CiU creu que «no hi ha justificació» en el pagament als intermediaris «atès que haurien de satisfer la seva part amb la Sareb». Marc Barbens és crític amb la «manca d'informació rebuda pels grups polítics municipals durant la gestió, fins al punt que ens vam assabentar de la compravenda per un mitjà».

Per la seva banda, el grup d'Alternativa per Solsona-CUP lamenta «els gairebé 5 milions d'euros de deute condonats per la Sareb amb diners públics». El seu portaveu, Òscar García, creu que és «un cost desmesurat i evidencia que el rescat bancari és un espoli».

La CUP tampoc no comparteix el pagament als intermediaris. «És legal i potser necessari per com malauradament funciona el sistema bancari i immobiliari, però no és lícit ni moral», valora García.