L'Ajuntament de Solsona defensa la compra del Camp del Serra i nega les acusacions

"Una operació d'alta complexitat", així és com ha definit l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, la compra del Camp del Serra. Es tracta de tres finques que sumen una superfície total de 21.458 metres quadrats i amb les quals la ciutat passa a ser propietària del 100% de l'espai on, en un futur, podria anar ubicat un parc urbà, una llarga reivindicació ciutadana per la seva ubicació estratègica al centre i a tocar del nucli antic de la ciutat. L'alcalde i el seu regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, han donat tots els detalls de l'operació, que ha acabat costant 750.000 euros, i han explicat que l'encariment de 21.767 euros que l'oposició els recrimina són els diners que es van haver de pagar a una assessoria d'advocats per tal de garantir que la compra es feia totalment lliure de carregues. Rodríguez ha negat rotundament la falta d'informació de què l'acusa l'oposició i s'ha molt mostrat especialment decebut amb les crítiques de la CUP.



L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, s'ha mostrat orgullós del fet que el seu govern ha estat qui finalment ha desencallat la compra del Camp del Serra i ha assegurat que "d'operacions com aquesta se'n fan molt poques a la vida". El batlle ha subratllat la dificultat de l'operació, que ha qualificat "d'alta complexitat" perquè hi participaven molts intermediaris, entre ells la Sareb "amb qui no es pot parlar" i que utilitza una immobiliària, Altamira Asset Management SA, per fer de les negociacions. L'alcalde i el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, han donat aquest divendres tots els detalls de l'operació i han explicat que el primer acord de compra que es va aprovar al ple del desembre de l'any passat, pel qual el preu es fixava en 700.000 euros, no va prosperar, ja que part d'aquests diners, 100.000 euros, anaven destinats als seus propietaris, Camp del Serra Inversions SL, que tenien un deute de prop de 5 MEUR amb la Sareb. L'anomenat banc dolent no va acceptar aquest tracte i, per això, es va trencar l'acord.



Després de la renegociació, l'import de la compra –que va tornar a passar per ple- va quedar en 750.000 euros, 50.000 euros més que l'acord inicial. Part d'aquests diners, en concret 21.767 euros, van ser utilitzats per contractar una assessoria d'advocats que, segons el regidor d'Hisenda, era necessària per tal de garantir que la compra es feia lliure de càrregues. "Calia garantir que fèiem la compra totalment neta, sense càrregues, perquè una de les coses que ens feia més por era comprar i que ens trobéssim un bitxo a dins", ha dit. Amb aquest últim acord, els 750.000 euros han anat totalment dirigits a la Sareb i els propietaris no han cobrat res a canvi. Això sí, se'ls ha condonat el deute que tenien amb el banc dolent i que gairebé ascendia als 5 MEUR.