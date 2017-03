Solsona contracta un servei de vigilància per evitar l'accés al recinte de 'l'skatepark'

L'Ajuntament de Solsona ha contractat un servei de vigilància per evitar l'accés al futur recinte de l' skatepark, la construcció del qual està gairebé finalitzada. Segons fonts del consistori, s'ha optat per contractar vigilància diària «com a mesura de seguretat» i «per evitar que s'hi accedeixi abans de finalitzar els treballs».



Des d'aquesta setmana, un vigilant de seguretat controla que ningú no accedeixi a la nova pista les tardes dels dilluns a divendres i durant els caps de setmana. Una vegada que es retirin les tanques d'obra, s'informarà els usuaris de la necessitat d'utilitzar elements de protecció, però encara no hi ha data fixada per a la inauguració. L'equipament ha estat reivindicat durant anys pel Consell d'Infants i Adolescents de Solsona.



La construcció de la pista es correspon a la primera fase d'urbanització del parc urbà de 3.340 metres quadrats darrere del Mercadona, on s'hi concentraran diversos equipaments esportius a l'aire lliure i que disposa d'un avantprojecte que valora les intervencions que cal fer-hi en més de mig milió d'euros. Als terrenys s'hi han desplegat ja xarxes de serveis.



La pista principal de l' skatepark, de 386 metres quadrats, està formada per una solera de formigó armat sobre la qual hi ha els diferents elements de la instal·lació, amb rampes i escales. L'equipament inclou una zona de grades, i l'execució ha suposat el condicionament de dos camins de sauló com a zona de passeig i lleure.



L'obra, iniciada a final de l'any passat, va ser adjudicada a la constructora Cardona Casafont per un import de 72.292 euros, i ha estat finançada amb una aportació de Mercadona a través d'un conveni d'urbanització del 2014.



El consistori treballa a hores d'ara en la regulació de les normes d'ús del parc de patinatge. Entre les obres pendents, hi ha la instal·lació de rètols, l'acabament del mur de formigó amb un passamà, la jardineria i la col·locació de mobiliari urbà. Algunes actuacions, com la instal·lació de jocs infantils o una font d'aigua potable, es duran a terme progressivament a través de la brigada municipal. També cal instal·lar-hi uns quants fanals per dotar l'espai d'un enllumenat específic.



Segons el consistori, la part posterior de l' skatepark, limítrofa al carrer del Metge Cots, s'ha aplanat per adequar-hi un parc infantil i una pista de bitlles.