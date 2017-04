La catedral de Solsona forma part del catàleg per potenciar el turisme religiós

La catedral de Santa Maria de Solsona ha estat inclosa dins del catàleg patrimonial per potenciar el turisme religiós a Catalunya. Els bisbats catalans han presentat aquesta setmana el primer Catàleg d'Activitats Turístiques relacionades amb el patrimoni religiós.



La guia ha estat elaborada per Catalonia Sacra, l'entitat de les diverses diòcesis catalanes dedicada a donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església Catòlica, amb el propòsit de facilitar la visita guiada als equipaments religiosos. La «dimensió turística» del patrimoni religiós català i crear una «activitat sistemàtica de visites» era el repte pendent de Catalonia Sacra des de la seva creació, ara fa nou anys, segons va apuntar en la presentació el coordinador de l'entitat, Dani Font. Amb l'activació del catàleg, no només es vol millorar la projecció del patrimoni sinó tenir un «retorn econòmic» per finançar el seu manteniment.



El Catàleg d'Activitats Turístiques conté inicialment una seguit de productes turístics adreçats a col·lectius i agents del sector, però és un marc «viu i obert» a noves incorporacions, segons ha remarcat Dani Font. La proposta presenta quatre tipus de productes turístics: el de grans monuments, que proposa visites guiades a monuments de l'Església catalana, on s'hi ha inclòs la catedral solsonina; el de descobertes, que inclou itineraris guiats de tot un dia que recorren diferents esglésies properes d'alt valor històric o artístic; el de grans rutes, amb itineraris a realitzar en aproximadament una setmana; i el d'esglésies obertes, que proposa una selecció d'esglésies patrimonialment destacables i que ja tenen un sistema de visita i recepció pròpia, com a suggeriment al visitant individual o familiar.



El coordinador de Catalonia Sacra va manifestar que el Catàleg representa «una fita i un punt i a part» en la història de l'entitat. «Volíem que el patrimoni religiós generés una activitat més sistemàtica, i que tingués un retorn econòmic per finançar els milers de teulades que custodiem», va puntualitzar.



El catàleg té el suport de l'Agència Catalana de Turisme, dins del seu projecte de marca Arts i Cultura. El turisme religiós és un agent cultural «molt important», va assenyalar el director de l'Agència, Patrick Torrent, ja que «forma part indestriable del que som com a país».