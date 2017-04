El Museu Diocesà de Solsona consolida el cicle Divendres de Pensament

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona dóna el cicle Divendres de Pensament per «plenament consolidat». Segons fonts de l'espai museogràfic, «el 2016 ja es considerava una proposta consolidada, però l'èxit d'aquesta tercera edició ens porta a afirmar-ho rotundament». El cicle ha constat de quatre xerrades, que s'han dut a terme al llarg de l'últim mes i que han tancat amb un important èxit d'assistència.



El cicle de conferències va obrir-lo a principi de març l'enomusicòleg Jaume Ayats, que va parlar de la història dels Segadors, i de com una cançó popular, al segle XVII, va acabar esdevenint una eina potent de reivindicació nacional. L'il·lustrador Josep Maria Rius, conegut com a Joma, també va endinsar-se un divendres en els misteris d'Homer per rellegir l'Odissea amb ulls contemporanis. Així mateix, la periodista Gemma Ruix va parlar del paper de la dona a principi del segle XX en un entorn social marcat pels canvis entre la vida a pagès i l'entorn industrial. L'últim a passar pel museu de Solsona ha estat Lluc Torcat, procurador general de l'Orde Cistercenc, que va parlar del sistema de vida autàrquic del monestir de Poblet. El cicle de xerrades és fruit, expliquen fonts del museu, de «la magnífica coordinació» de Raül Garrigasait i Víctor Pérez, que han volgut tocar temes socials i culturals.