Les Casas de Matamargó de Pinós proposa fer una mirada al passat del món rural

«És important conèixer la història del nostre territori i descobrir com vivien de manera autosuficient els pagesos de la nostra comarca fa uns 150 anys». Amb aquesta premissa, aquest abril Ramon Maria Casas i Laura Villaró inauguraven la casa-museu de Les Casas de Matamargó, datades des de l'any 1280, les quals al llarg dels segles han esdevingut una finca de referència i renom a la comarca del Solsonès.



El projecte ha consistit en la museïtzació de 14 espais propis tant de la vida laboral com familiar. Un total de 700 metres quadrats de la finca que mostren una gran varietat d'elements que garantien l'autosuficiència a les 30 persones que hi residien, tenint en compte l'aïllament de la casa respecte als pobles propers. El museu ofereix un recorregut que permet visitar espais tradicionals com la ferreria, el forn d'obra, la fusteria, la zona d'embotellament d'aigua, l'estable, el corral, la zona d'apicultura, la zona de matança del porc o l'einer, entre d'altres. A més, al llarg de la visita es mostren dos espais molt singulars. En primer lloc, la premsa: datada de l'any 1849, una de les peces més grans de Catalunya, amb 9,2 metres de llargada i construïda amb sis bigues de fusta, dues de roure i quatre de pi. Casas afirma que «fins fa vint anys encara la fèiem funcionar, i ara encara funcionaria sense problemes».



Un altre indret molt característic és la capella religiosa dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, que inclou un retaule barroc i està annexada i comunicada directament amb la casa. Es tracta d'un fet insòlit i molt poc habitual que va esdevenir possible gràcies a què la família de les Casas va desplaçar-se al Vaticà de Roma per tal d'obtenir-ne el permís.



La màgia d'aquest projecte recau, sens dubte, en el fet que cada un d'aquests espais i elements es mantenen tal com han estat al llarg dels segles. Villaró assegura que «des del primer moment vam tenir clar que procuraríem mantenir-ho tot tal com havia estat sempre: hem rehabilitat mínimament tan sols allò necessari per tal d'aconseguir mantenir l'essència del passat. Som conscients que aquest projecte té un gran pes històric i no volem perdre'l». De la mateixa manera, Casas explica que «la casa-museu mostra clarament l'evolució de la pagesia: com que la matèria primera abans no s'importava, era molt més fàcil generar riquesa. No eren grans entesos en res però sabien fer-ho tot. Actualment la situació és molt diferent, molt més difícil».



El projecte, però, no tan sols pretén mostrar com era la vida a la comarca durant els segles anteriors sinó també donar suport als productes de proximitat. En finalitzar el recorregut s'ofereix un tastet de vi, oli i mel, productes que antigament eren generats a la casa a partir dels elements mostrats durant l'itinerari.



Les visites guiades a la casa-museu ofereixen la possibilitat d'adaptar-se als visitants i estan dirigides tant a grups com a centres escolars. El fet que es tracti d'una masia amb aquestes característiques i instal·lacions permet desenvolupar-hi tallers i activitats relacionats amb la història del ter-ritori més proper.



En aquests moments, tot just en els primers dies de vida d'aquest projecte, les expectatives de Casas i Villaró són clares: aconseguir recuperar d'alguna manera aquesta autosuficiència que ells mostren però adaptada a les seves necessitats actuals: reinvertir els diners que recol·lectin en la masia i la rehabilitació i obertura de cara al públic d altres espais de Les Casas que encara s'han de donar a conèixer.