Solsona fa possible una jornada dirigida a les dones emprenedores de tot Catalunya

Solsona ha creat la primera jornada formativa per emprenedores, artistes, dissenyadores i artesanes catalanes, amb el nom de Talentària, que es farà el 20 de maig. «El projecte té essència per si mateix, perquè busca representar les dones que cada dia aixequen el seu negoci amb el plus de conciliar-lo amb la vida familiar», diu la regidora de Polítiques d'Igualtat, Yasmina Valderrama.



Després de sis edicions dels cicles de seminaris de lideratge femení organitzats pel consistori amb el suport del Consell Comarcal, s'ha decidit madurar la iniciativa i reconvertir-la amb la creació d'aquesta jornada. «És un pas endavant que ambiciona convertir Solsona en l'epicentre del talent femení», destaca Valderrama.



Gemma Fillol, Andrea Vilallonga i Cristina Camarena són algunes de les expertes que participaran en la primera edició, que se centrarà en la creació de marca sota el títol Branding 360º. L'organitzen la regidoria de Polítiques d'Igualtat i el Consell Comarcal del Solsonès, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), amb la participació de tres professionals locals i la col·laboració de diversos ens. La temàtica d'enguany s'ha escollit tenint en compte que la creació de la marca «és una qüestió transversal que afecta totes les emprenedores i professionals que vulguin construir un projecte sòlid», en tant que els permetrà «diferenciar-se i connectar d'una manera directa amb el seu públic objectiu», apunta la tècnica responsable del SIAD del Solsonès, Maribel Bella.



La jornada es desenvoluparà a les instal·lacions de la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.





Un aparador de professionals



Talentària va més enllà d'una jornada d'un dia. «És un procés de creació d'un projecte on participen diverses professionals del ter-ritori», posa en relleu Yasmina Valderrama. La fan possible, per exemple, la dissenyadora Anna Serra, de Grow Disseny i Comunicació, encarregada de crear la imatge gràfica de la iniciativa; l'artista plàstica Aurembiaix Sabaté, autora de l'obra que, amb el títol Essència, representarà la temàtica d'enguany, i la fotògrafa Kàtia Prat, encarregada de fotografiar l'esdeveniment i crear imatges de difusió per a les xarxes socials.



Talentària es concretarà a Solsona en una sessió formativa anual que vol aconseguir atraure emprenedores de tot Catalunya. Cada edició tindrà una temàtica central, combinarà ponències, experiències i tallers pràctics amb música i art. També «es vol consolidar la col·laboració d'artistes i dissenyadores locals per tal que aportin la seva expertesa a l'organització d'aquest esdeveniment», segons explica Maribel Bella. Les inscripcions estan obertes fins al 10 de maig a través del web de la iniciativa, www.talentaria.cat.