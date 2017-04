Solsona analitza opcions per acabar amb els perills del carrer Pere Màrtir

L'Ajuntament de Solsona estudia com actuar al carrer Pere Màrtir Colomés, anomenat popularment la Pujada de l'Estudiant, d'accés a l'institut Francesc Ribalta. L'alcalde David Rodríguez (ERC) explica que l'executiu local ha encarregat als serveis tècnics el projecte d'urbanització per a la construcció de voreres, si bé ha apuntat que «cal acabar-ho de mirar i plantejar possibilitats». En l'actualitat, hi ha una memòria valorada de l'actuació. Però els serveis tècnics han de concretar encara quines són les accions que s'hi adeqüen més i definir costos. Rodríguez alerta que no es tracta d'una intervenció fàcil, perquè un projecte d'urbanització hauria d'incloure «l'aplicació de contribucions especials als veïns».



L'alcalde apunta que «hi podria haver una solució més fàcil i no tan cara» que fos una alternativa a la construcció o ampliació de voreres, per bé que prefereix no avançar-ne detalls. En tot cas, David Rodríguez afirma que en diversos indrets de Solsona, com el Tossal o la zona Mirasol, hi ha voreres molt estretes i poc practicables, motiu pel qual estudien la possible aplicació d'una «solució intermèdia» que garanteixi la seguretat dels vianants i «sigui més ràpida de fer i no tan costosa».



El carrer Pere Màrtir Colomés és molt transitat pels alumnes de l'institut i els usuaris de la zona esportiva, i es tracta d'un vial amb molts trams sense vorera, fet que obliga els que hi passen a transitar pel mig de la carretera. El grup municipal de CiU, a l'oposició, va reclamar, de fet, al darrer ple ordinari que s'adoptessin mesures per reduir-ne la perillositat.





«Una actuació inajornable»



El portaveu de CiU a Solsona, Marc Barbens, sosté que l'actuació al carrer Pere Màrtir Colomés ha de ser «prioritària» per al municipi. El grup convergent exposa que en aquest vial, en hora punta, s'hi troben «els autocars escolars, els cotxes dels pares i de la gent que va a treballar, les motos i les bicicletes dels joves i també els estudiants que baixen a peu formant diverses colles». Barbens assegura que «en força trams no existeix la vorera, en d'altres està ocupada quasi completament pels arbres i en algunes zones hi ha cotxes estacionats», cosa que resulta «una combinació perillosa que fa inajornable l'actuació de l'Ajuntament».



Per Barbens, «sovint l'instint dels polítics empeny a donar prioritat a aquelles actuacions que permeten crear nous serveis o equipaments ja que llueixen més en el balanç de mandat, però quan parlem de seguretat no hi ha discussió». Per això, CiU reclama que «el carrer Pere Màrtir Colomés sigui una absoluta prioritat, que es prevegi el pressupost necessari i es comencin les gestions oportunes perquè sigui una realitat ben aviat». La via, com es va posar en relleu també en el mapa de barreres arquitectòniques de la CUP, té importants obstacles per a les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets perquè hi ha arbres o fanals al mig del pas.