El Tribunal Suprem dóna la raó al Solsonès davant Generalitat per les zones vulnerables

El Tribunal Suprem ha donat la raó al Consell Comarcal del Solsonès en el recurs de cassació interposat per part dels serveis jurídics de l'ens pel què fa a la revisió i designació de zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

Mitjançant l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 128/2009 de 28 de juliol de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i, per altra banda, el Decret 136/2009 d´1 de setembre d´aprovació del programa d´actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de dejeccions ramaderes, en particular, el seu annex 12, la Generalitat de Catalunya va incloure sis municipis del Solsonès, concretament Clariana de Cardener, la Molsosa, Olius, Pinós, Riner i Solsona, com a municipis afectats per zones vulnerables. El Consell Comarcal del Solsonès va interposar un contenciós administratiu contra l´esmentat acord de govern i contra el decret davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va donar la raó a l'ens comarcal, sentència que la Generalitat de Catalunya va recórrer al Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació, que ha donat novament la raó al Consell Comarcal del Solsonès.

El Solsonès va instar ja el 2009 la Generalitat a frenar la designació de zones vulnerables, pensades per impedir als pagesos distribuir els purins als camps tal com ho feien fins llavors i incrementar el 20% les terres necessàries per abocar la mateixa quantitat de purins del seus animals o bé reduir els censos de bestiar.





Què implica aquesta sentència?

La sentència dictada pel Tribunal Suprem, la qual és ferma, estima el recurs contra l´esmentat Acord de Govern i contra el Decret i declara nul·la la designació de zones vulnerables pel què fa als sis municipis de la comarca del Solsonès que havien estat inclosos en aquesta catalogació.

La sentència també condemna a la Generalitat de Catalunya a pagar les costes del procés.