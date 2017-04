Arran i la CUP lamenten «les formes» de la policia solsonina en la retirada d'una pancarta

Arran Solsonès, Casal La Fura i Alternativa per Solsona-CUP signen un comunicat en què expressen malestar per l'actuació que va dur a terme la Policia Local en un acte del jovent independentista sobre els refugiats i la immigració. La policia local, asseguren, els va obligar a retirar una pancarta que era part de l'acció. El text diu que un dels agents va utilitzar «to amenaçador» i que «les formes van ser completament desmesurades».



El 8 d'abril passat Arran Solsonès va realitzar una acció simbòlica que consistia a tallar el carrer Castell a l'altura de la plaça del Ruc. L'objectiu era crear una frontera falsa per visualitzar les polítiques que està duent a terme la Unió Europea respecte a la crisi dels refugiats. La Policia Local va obligar, però, a retirar la pancarta perquè impedia el pas en aquest car-rer cèntric. Una acció que és durament contestada al comunicat, on s'explica que un agent va «cridar-nos reiterades vegades que eren l'autoritat» i que «va estripar-nos la pancarta», així com «va obligar a identificar-nos». El jovent de l'esquerra independentista defensa que «sabíem perfectament què estàvem fent» i rebutja el «discurs paternalista, sense deixar-nos explicar ». Els signants lamenten en el comunicat que «a Solsona no s'hi pugui fer ni una protesta» i etziben: «un govern d'esquerres hauria de permetre manifestar-se amb llibertat».