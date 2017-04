La fibra òptica arribarà aquest abril als veïns del Pi i el maig als polígons d'Olius i Solsona

La fibra òptica arribarà a final d'abril als veïns del Pi de Sant Just i el maig als polígons d'Olius i de Solsona, segons confirmen fonts de l'Ajuntament d'aquest darrer municipi. El projecte de desplegament d'aquesta infraestructura és en mans de l'empresa GX Fibra i es correspon amb la voluntat dels ajuntaments de la zona de millorar les telecomunicacions del territori i que les empreses guanyin competitivitat.



El desplegament té el suport de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. La directora de l'agència, Glòria Domínguez, destaca que l'arribada de la fibra és un factor «importantíssim» per a les empreses. «Tal com les bones carreteres són imprescindibles, aquesta infraestructura també ho és. Per atraure empreses i tenir competitivitat, necessitem bones comunicacions».



A més de suposar una notable millora en la velocitat de descàr-rega d'arxius i la seguretat en la connexió a Internet amb l'oferta de velocitats d'entre 100 a 300 MB, la fibra òptica permetrà accedir a noves opcions comercials de telefonia mòbil i fixa, i de televisió.



La fibra òptica ha d'arribar al Pi de Sant Just, amb el desplegament de la xarxa FTTH (de l'anglès Fiber To The Home), coneguda com a fibra fins a la llar per a la distribució de serveis de telefonia mòbil i fixa, Internet de banda ampla i televisió. Així, els treballs avancen per donar el servei als particulars del Pi a final d'abril i arribar als polígons d'Olius i Solsona (Els Ametllers, Pronisa i Santa Llúcia) al maig. GX Fibra és la marca comercial de l'empresa Elèctrica de Guixés Energia, SL, que impulsa el «dotar les poblacions de Solsona, la urbanització del Pi de Sant Just, Cardona, Valls de Torroella, Palà de Torroella i Súria d'una xarxa d'última generació de fibra òptica multiservei», explica el responsable de GX Fibra, Josep Garcia.



Garcia afegeix que es prioritza l'atenció directa als clients. D'aquesta manera, proporcionarà serveis adaptats a les necessitats de cada client, ja sigui una empresa o un particular.



«En el cas concret de les activitats econòmiques, el servei es pot adaptar a totes les necessitats, amb una proposta tant d'internet com de telefonia». A més, «l'actuació tècnica davant de possibles avaries, poc freqüents o pràcticament inexistents, serà immediata», diu.



La voluntat de la companyia subministradora, afirma el seu representant, és adaptar-se a les demandes del mercat, innovant i implementant noves solucions que aporten l'ús dels avenços tecnològics més recents «per interconnectar i il·luminar amb fibra tots els clients».