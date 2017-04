La Caminada de la Vall de Lord fa 25 anys amb un rècord de participants

La Caminada de la Vall de Lord que recorre l'entorn de la Mola de Lord ha arribat aquest dissabte a la seva 25a edició amb una partipació rècord de 1.718 persones, segons han explicat els seus organitzadors del Ja arribarem club. Per commemorar l'efemèride, els components d'aquesta entitat van preparar actes complementaris especials com ara l'adequació del mirador dedicat a Josep Cases al grau de Sant Jaume així com un sopar d'agraïment a tots els col·laboradors dels 25 anys. Durant la ruta els participants també van trobar algunes sorpreses com ara un «estrafolari» control de la Guàrdia Civil, segons han definit els mateixos organitzadors, i música en viu a càrrec de Josep Cases, que va amenitzar el passeig amb l'acordió diatònic. Al final, els participants van rebre de regal o bé un dvd o un llibre sobre els 25 anys de la Caminada que inclou els tracks de cada ruta.