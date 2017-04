La picaresca dels comercials del gas posa en alerta els solsonins

L'Oficina d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès adverteix que ha rebut en un mes 60 consultes sobre visites poc clares de comercials de gas i llum, més de la meitat de les quals han generat denúncies, queixes i reclamacions. Segons fonts del Consell, diversos usuaris de Gas Natural de Solsona s'han vist sorpresos per les visites de comercials que els demanaven veure la factura «per tal d'aplicar-los un descompte». Els afectats han detectat, però, que el que feien aquests venedors era sol·licitar-los una signatura, per forçar-los així a fer un canvi de companyia sense haver-los avisat abans sobre el que estaven firmant. Una «picaresca» de la qual el Consell Comarcal ja va alertar el febrer.



Josep Caelles, conseller comarcal de Governació, anima els consumidors «a formular una queixa a l'Oficinal d'Informació al Consumidor» sempre que existeixi qualsevol dubte, i «estar al cas».



Des del Consell del Solsonès, es defensa que, «de vegades, l'actitud del comercial pot fer que l'usuari se senti pressionat i signi el nou contracte». En aquest sentit, segons alerta l'ens comarcal, «sovint el canvi de companyia no s'explica clarament i només s'informa d'una rebaixa del preu».



Fonts tècniques exposen que «quan un comercial demana una factura del gas o de l'electricitat, és un indici clar que està proposant un canvi de companyia, perquè la companyia amb què ja es té el contracte coneix perfectament totes les dades».



Un dels aspectes de què s'han queixat els usuaris afectats és que els comercials que els han visitat «ofereixen descomptes en les factures a canvi de signar nous contractes, però no informen dels serveis de manteniment que també es contracten». Per tot plegat, la recomanació de l'Oficina del Consumidor solsonina és que no es lliurin dades ni cap document personal o bancari i «es demani sempre l'oferta per escrit».



«Si el comercial respon que l'oferta no es pot posar per escrit o que no ens pot donar temps per avaluar-la, val més rebutjar-la», consideren tècnics de l'ens. L'Oficina del Consumidor alerta que «si s'ha signat un contracte de gas o de llum, hi ha fins a 14 dies per desistir-ne i s'ha de fer de manera que en quedi constància».



També cal exigir sempre l'acreditació de l'empresa que representa el comercial que fa la visita.