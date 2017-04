Racons 'amagats' de la catedral, al descobert

Una quarantena de persones van participar ahir en una singular visita per descobrir els espais desconeguts per al gran públic de la catedral de Solsona. Els participants van contemplar les sagristies de l'altar major i la parròquia, la capella de la Soledat, i les sales de reunions de la confraria del Claustre. A part, la visita va servir per conèixer més a fons la història de la catedral.