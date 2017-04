El CREAF enceta una campanya ciutadana per obtenir més dades de la processionària

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha posat en marxa una campanya de participació ciutadana a través de les xarxes socials per recollir dades sobre l'afectació dels boscos per la processionària. L'objectiu de la campanya és demanar la col·laboració dels ciutadans d'arreu de Catalunya perquè pengin fotografies a Twitter, Facebook, Flickr o Instagram amb les etiquetes #AlertaForestal i #processionaria quan trobin zones de bosc afectades per la processionària dels pins ( Thaumetopoea pityocampa). «Si les dades són prou bones, podrem ubicar les imatges en un model tridimensional del territori i fer estimes de la superfície que s'ha vist afectada», explica Lluís Brotons, un dels promotors de la campanya i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) al CREAF i al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).



S'estima que la processionària del pi pot ser present en més de 175.000 hectàrees a Catalunya, mentre que a comarques com el Solsonès i el Berguedà hi ha extensions realment grans afectades. Amb les dades que obtinguin, els investigadors del CREAF pretenen millorar el coneixement que tenen sobre el cicle biològic de l'espècie i avaluar la capacitat d'expansió que té l'insecte.



«La foto ideal és d'un vessant de bosc poc o molt defoliat en la qual les bosses de processionària siguin ben visibles», diu Jordi Vayreda, investigador del CREAF.



Vayreda alerta que en aquesta època de l'any la majoria de les erugues ja han baixat dels arbres fent les conegudes processons. Però concreta que el que necessiten els investigadors són imatges que els permetin fer una estima aproximada de la quantitat de fulles que s'han menjat les erugues, per la qual cosa és més fàcil fixar-se en les bosses de seda als arbres.