Solsona programa tres dies de cites literàries per a tots els públics per la diada de Sant Jordi

La programació de Sant Jordi a Solsona s'amplia fins als tres dies, del 21 al 23 d'abril, amb cites literàries i musicals. La programació, coordinada entre l'Ajuntament i la Biblioteca Carles Morató, començarà divendres. Diumenge, diada de Sant Jordi, hi haurà cites al matí i la tarda. La directora de la biblioteca, Ester Barniol, diu que la voluntat del programa és «oferir propostes per a totes les edats».



Divendres, 21, a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca hi haurà una activitat per als més petits: Les increïbles aventures d'en Patufet, un conte musicat del grup Monmon. Per al públic adult, a les 8, el Centre d'Estudis Lacetans hi farà la presentació del llibre Past and Power, editat per Jordi Guixé, sobre les crisis de l'Europa actual. Dissabte de 10 a 1, hi haurà intercanvi de llibres a la plaça de davant de la biblioteca, i a les 11 del matí, la narradora Patricia McGill parlarà de lectura amb pares i mares. Per Sant Jordi, i entre d'altres, l'Àtic Taller Musical protagonitza un espectacle de música i poesia.