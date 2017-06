Experts debaten al Solsonès sobre incendis i biodiversitat

«El foc no és necessàriament perjudicial» per al bosc, afirma Luke Kelly, investigador i un dels organitzadors de l'esdeveniment que aquests dies reuneix una vintena de científics d'arreu del món al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona. Debaten sobre la presa de decisions en la gestió d'ecosistemes proclius al foc, amb l'objectiu principal d'aconseguir la conservació de la biodiversitat.

Kelly prové de la Universitat de Melbourne, i actualment està desenvolupant la seva recerca al Centre Tecnològic. Ha parlat de la necessitat d'ajuntar esforços mitjançant una col·laboració interdisciplinària: «estem aprenent sobre com respon la biodiversitat als incendis, per poder-ho aplicar a la gestió dels hàbitats».

El CTFC i la universitat australiana són les entitats responsables de l'organització. El mes de març, l'investigador australià va publicar un article a la revista Science juntament amb el científic del centre i coorganitzador de les jornades Lluís Brotons. A l'article afirmen que els programes de gestió forestal haurien de tenir en compte la resposta dels animals i les plantes als incendis, i s'hauria d'integrar la informació als models de predicció de canvis de la biodiversitat a llarg termini.

Segons Kelly, a partir d'aquests estudis es podrà «informar els gestors mediambientals sobre quan i on fer incendis controlats». En paraules de Brotons, el foc és part dels nostres ecosistemes i ho continuarà sent. El científic afegeix que tenim «dues opcions, utilitzar els nous coneixements que estem generant des de l'àmbit de l'ecologia i reforçar els aspectes positius del foc, o esperar i respondre a un cicle d'incendis impetuós amb impactes que poden ser catastròfics».

Un article conjunt

Andrea Duane, també investigadora i organitzadora de la part del Centre Tecnològic, és experta en biodiversitat i ecologia del paisatge. Ha col·laborat amb Brotons en un article sobre com el foc modela el paisatge seguint diversos patrons. Aquest grup de professionals que es dediquen als incendis arreu del món, vol donar respostes a preguntes comunes, i fer-ne sorgir de noves. Pretén sintetitzar els models matemàtics, les eines i els contextos que els investigadors i els gestors utilitzen a l'hora de prendre decisions.

A part de les jornades de discussió sobre models, eines i aproximacions, el seminari també inclourà una visita de camp a Òdena, a l'Anoia, on l'any 2015 van cremar més de 1.000 hectàrees. Com a resultat final de tot el treball realitzat durant la setmana, es preveu la redacció d'un article científic conjunt, així com una nova xarxa transversal de personal investigador i nous projectes interdisciplinaris.