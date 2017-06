Dos projectes de l'escola Arrels, finalistes catalans de Scratching

Els alumnes de sisè de primària de l'escola Arrels de Solsona van entrar entre els 20 escollits dels 140 de totals al concurs escolar de programació informàtica Scratch Challenge. La competició va tenir lloc dissabte al Palau de Congressos de Barcelona.

Montse Codina, que és professora de robòtica a l'escola solsonina, ha dit que aquesta és «la primera vegada, però feia tres anys que ho fèiem a l'escola com a part de l'assignatura». Codina també ha destacat l'alt grau de motivació dels nens, que es podia palpar en els projectes, anomenats «Un viatge solidari» i «Un viatge al centre de les imaginacions». El llenguatge de programació visual Scratch, desenvolupat pel MIT Media Lab, s'utilitza en l'entorn acadèmic per crear animacions, jocs i altres interaccions com ara visualitzacions d'experiments, i permet que els infants entrin al món de la programació de manera senzilla.